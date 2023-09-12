В кампаниях по электронной почте используется обновленный DbatLoader для распространения RAT и воров

IBM X-Force обнаружила увеличение возможностей образцов вредоносного ПО DbatLoader, распространяемых посредством рассылок по электронной почте. Эта разработка создает более высокий риск заражения распространенными семействами вредоносных программ, связанных с активностью DBatLoader. С конца июня X-Force выявила почти два десятка рассылок по электронной почте, которые используют обновленный загрузчик DBatLoader для доставки полезных данных, таких как Remcos, Warzone, Formbook и AgentTesla. Эти кампании распространяют трояны удаленного доступа (RAT) и программы-похитители информации, обычно связанные с вредоносным ПО DBatLoader.

DBatLoader, или ModiLoader, — это тип вредоносного ПО, наблюдаемый с 2020 года. Он используется для загрузки и выполнения окончательных полезных нагрузок в кампаниях по распространению вредоносного ПО, включая RAT и инфокрады, такие как Remcos, Warzone, Formbook и AgentTesla. Киберпреступники часто используют вредоносные спам-сообщения для развертывания DBatLoader, а также облачные сервисы для подготовки и получения дополнительных полезных данных. Ранее в этом году кампании DBatLoader были сосредоточены на распространении Remcos среди предприятий в Восточной Европе, а Formbook и Remcos — среди предприятий в Европе.

Remcos, инструмент удаленного доступа и программа наблюдения, обычно используется во вредоносных целях. Он обеспечивает несанкционированный доступ к операционным системам Windows. Warzone, также известный как AveMaria, — это троян удаленного доступа, который можно приобрести на сайте warzone[.]ws с 2018 года. Formbook и AgentTesla — популярные похитители информации, которые можно найти на подпольных рынках.

В недавних кампаниях, за которыми наблюдала X-Force, злоумышленники усовершенствовали свою предыдущую тактику. Они получили контроль над инфраструктурой электронной почты, позволяя вредоносным электронным письмам проходить методы аутентификации электронной почты SPF, DKIM и DMARC. Большинство этих кампаний используют OneDrive для подготовки и получения дополнительных полезных данных. Некоторые кампании используют передачу[.]sh или новые/скомпрометированные домены. Хотя большая часть содержимого электронной почты предназначена для англоговорящих пользователей, X-Force также заметила электронные письма на испанском и турецком языках.

DBatLoader находится в стадии активной разработки, и его возможности продолжают развиваться, чтобы повысить его эффективность как механизма доставки вредоносного ПО.

источники:

— IBM X-Force

— зона боевых действий[.]ws