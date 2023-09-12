Drop представляет обновленные версии механических клавиатур Ctrl, Alt и Shift

Drop, производитель механических клавиатур, недавно приобретенный Corsair, представил новые версии своих популярных клавиатур, включая Alt V2, Ctrl V2 и Shift V2. Эти новые модели оснащены различными улучшениями для повышения производительности и совместимости.

Одним из существенных улучшений является добавление поддержки пятиконтактных переключателей вместо трехконтактных. Это усовершенствование позволяет клавиатурам быть совместимыми с более широким спектром переключателей послепродажного обслуживания. Кроме того, новые модели теперь официально поддерживают программное обеспечение VIA для настройки, предлагая пользователям мощный инструмент для изменения настроек клавиатуры.

Чтобы улучшить акустику клавиатур, Drop добавила в их конструкцию дополнительные слои пены. Это помогает уменьшить реверберацию и создать более приятный звук при наборе текста. Стабилизаторы, отвечающие за устойчивость больших клавиш, таких как клавиша пробела, также были модернизированы для улучшения качества звука.

Клавиатуры по-прежнему имеют алюминиевый корпус, а переключатели ориентированы «на север», что обеспечивает лучшую передачу света через клавиши. Однако такая ориентация может немного ограничивать совместимость клавишных колпачков на вторичном рынке.

Drop предлагает различные конфигурации клавиатур. Их можно приобрести в виде готовых клавиатур или в виде базовых комплектов для пользователей, которые предпочитают использовать собственные переключатели и колпачки клавиш. Alt V2 и Ctrl V2 доступны как в низкопрофильном, так и в высокопрофильном корпусе, что позволяет пользователям выбирать предпочтительный внешний вид.

Интересно, что Drop также предлагает обновленные компоненты в качестве послепродажных обновлений для существующих владельцев Ctrl, Alt и Shift, которые не хотят покупать совершенно новую клавиатуру.

В целом, эти новые версии клавиатур Ctrl, Alt и Shift содержат ряд улучшений, которые делают их более конкурентоспособными на рынке. Благодаря улучшенной совместимости с переключателями, настраиваемой поддержке программного обеспечения и улучшенной акустике эти клавиатуры представляют собой привлекательный вариант для любителей механических клавиатур.

источники:

– Джон Портер. Клавиатуры CTRL, ALT и SHIFT Drop обновлены с помощью обновлений V2. Грань.