Drop представляет улучшенные версии клавиатур CTRL, ALT и SHIFT для более удобного набора текста

Drop, ведущая общественная компания в области электронной коммерции, недавно представила обновленные версии своих популярных клавиатур CTRL, ALT и SHIFT. Эти клавиатуры, впервые выпущенные в 2018 году и с тех пор ставшие бестселлерами, известны своими возможностями индивидуальной настройки и высококачественной конструкцией. Новые варианты этих клавиатур V2 отличаются улучшенной производительностью, улучшенным шумоподавлением и новыми опциями переключателей, обеспечивающими превосходное удобство набора текста для пользователей.

Одним из заметных улучшений клавиатур CTRL, ALT и SHIFT V2 является модернизация стабилизатора. Установленные на пластине стабилизаторы Drop Phantom оптимизируют звук, производимый большими клавишами-модификаторами, что повышает удобство работы с клавиатурой. Кроме того, эти клавиатуры теперь имеют улучшенное звукопоглощение благодаря добавлению нескольких слоев пенопласта премиум-класса по всей клавиатуре. Сюда входят вспененные материалы, такие как пенопласт Poron для верхнего корпуса, пенопласт для переключателей IXPE, пенопласт Poron для гнезд горячей замены и пенопласт Poron для нижнего корпуса, все из которых способствуют превосходному звуку и производительности при наборе текста.

Drop также представил новые варианты переключения для клавиатур V2. Пользователи могут выбирать между линейными переключателями Gateron Yellow KS3 или тактильными переключателями Drop Holy Panda X Clear. Более того, для тех, кто заинтересован в создании собственной клавиатуры, Drop предлагает базовую версию без переключателей.

Персонализация стала проще благодаря новому программному обеспечению Drop Конфигуратор клавиатуры, которое обеспечивает удобный интерфейс для расширенной настройки светодиодов. Клавиатуры V2 также оснащены улучшенной подсветкой благодаря интеграции чипсета STM32. Теперь пользователи могут воспользоваться более быстрой и простой поддержкой новейших функций QMK и выбирать из 50 новых шаблонов светодиодной подсветки с помощью горячих клавиш на клавиатуре.

Что касается совместимости, Drop расширил поддержку VIA и QMK, а поддержка VIAL появится позже в этом году. Клавиатура SHIFT V2 также представляет новый вариант черного цвета.

Несмотря на эти обновления, клавиатуры CTRL, ALT и SHIFT V2 сохраняют классические качества, которые сделали их такими популярными. Они по-прежнему изготавливаются из авиационного алюминия, что обеспечивает высокое качество сборки. Светодиоды, обращенные на север, обеспечивают яркое и яркое освещение, особенно для пользователей со сквозными клавишами.

Генеральный директор Drop Джеф Холов выражает восторг по поводу обновленных клавиатур, заявляя, что они представляют собой шаг вперед в дизайне, производительности и функциональности, сохраняя при этом любимые качества своих предшественников.

Клавиатуры CTRL, ALT и SHIFT V2 теперь доступны для покупки на веб-сайте Drop по цене от 140 до 250 долларов за полностью собранные версии. Клиенты, у которых уже есть оригинальные версии этих клавиатур, также могут приобрести комплекты обновления для улучшения своих текущих моделей.

В заключение отметим, что улучшенные клавиатуры CTRL, ALT и SHIFT V2 от Drop предлагают непревзойденные возможности набора текста благодаря обновленным стабилизаторам, улучшенному шумоподавлению и новым опциям переключателей. Эти клавиатуры сочетают в себе классические качества с инновационными функциями, которые сделают любой компьютер более совершенным.

источники:

– PRNewswire (исходная статья, URL-адрес не указан)