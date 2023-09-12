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Промышленный индекс Dow Jones в полдень прибавил 0.1%, энергетический и финансовый секторы выросли

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Промышленный индекс Dow Jones в полдень прибавил 0.1%, энергетический и финансовый секторы выросли

Промышленный индекс Dow Jones продемонстрировал устойчивость, сократив ранние потери и поднявшись на 0.1% в полдень во вторник. Однако индексу еще предстоит вернуть свою 50-дневную скользящую среднюю, которая является важным техническим уровнем.

Между тем, индекс S&P 500 упал на 0.3%, а Nasdaq отстал, потеряв 0.7%. Оба индекса изо всех сил пытаются удержать свои 50-дневные скользящие средние.

С точки зрения показателей сектора, энергетический и финансовый секторы выросли, в то время как секторы услуг связи и технологий больше всего снизились. Это указывает на смешанные рыночные настроения среди инвесторов.

Объем торгов на NYSE и Nasdaq был выше по сравнению с тем же периодом понедельника, что указывает на возросшую торговую активность.

Индекс Russell 2000 компаний с малой капитализацией нарушил более широкую тенденцию и вырос на 0.2%, что является положительным знаком для небольших компаний на рынке.

Если посмотреть на другие рыночные индикаторы, цены на сырую нефть выросли почти на 2% до $88.95 за баррель. Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций осталась неизменной на уровне 4.28%.

Что касается предстоящих экономических отчетов, ожидается, что отчет по инфляции за август в среду покажет годовой рост на 3.6% после июльских 3.2%. Розничные продажи за август будут опубликованы в четверг вместе с индексом цен производителей. Розничные продажи в июле выросли на 0.7%, но, как ожидается, в августе они снизятся до 0.2%. Ожидается, что индекс цен производителей также покажет значение 0.4% после июльских 0.3%.

Среди других новостей спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец от Калифорнии) рассматривает возможность угрозы приостановки работы правительства по мере того, как Палата представителей возвращается с перерыва. Сроки достижения соглашения по законопроектам о государственном финансировании приближаются.

Ключевые акции на сегодняшнем рынке включают Apple, акции которой упали более чем на 1%, поскольку акции остаются ниже 50-дневной линии. Акции Intel поднялись выше зоны покупок с ровной базой, а акции Caterpillar также выросли с ровной базой. Компания Alphabet, материнская компания Google, упала после начала судебного слушания по антимонопольному делу Министерства юстиции против компании, касающемуся поиска в Интернете.

В заключение, промышленный индекс Доу-Джонса продемонстрировал устойчивость, восстановившись после ранних потерь и поднявшись на 0.1%. Однако и S&P 500, и Nasdaq изо всех сил пытались удержать свои 50-дневные скользящие средние. Энергетический и финансовый секторы показали хорошие результаты, в то время как в секторах услуг связи и технологий наблюдался спад. Инвесторы ждут ключевых экономических отчетов, включая отчет по инфляции и данные по розничным продажам за август. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти также рассматривает возможность закрытия правительства.

By Роберт Эндрю

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