Люди менее уверены в дружбе, поддерживаемой ИИ, показало исследование

Недавнее исследование ученых из Университета штата Огайо показывает, что люди чувствуют себя менее уверенно в своих дружеских отношениях, когда обнаруживают, что их друзья используют ИИ для написания им сообщений. В эксперименте приняли участие 208 участников, которых попросили притвориться друзьями вымышленного персонажа по имени Тейлор. Участникам было поручено отправлять сообщения Тейлору с просьбой о поддержке, совете или непринужденной беседе относительно различных сценариев.

После получения ответов от Тейлора участники были разделены на три равные группы, каждая из которых получила свое объяснение того, как Тейлор составлял сообщения. Объяснения включали, что Тейлор не использовал никакой помощи, Тейлор использовал искусственный интеллект или Тейлор получал помощь от другого человека. Затем участников спросили об их отношении к методам Тейлора.

Результаты показали, что люди предпочитают, чтобы их друзья полагались исключительно на свои собственные усилия и не прибегали к какой-либо сторонней помощи, будь то ИИ или другой человек. Участники выразили меньшее удовлетворение и возросшую неуверенность в статусе своих дружеских отношений, когда обнаружили, что в составлении сообщений участвует ИИ. По словам Бинцзе Лю, ведущего автора исследования, люди ценят усилия, вложенные в поддержание дружбы, и рассматривают использование искусственного интеллекта как обходной путь, который может негативно повлиять на отношения.

Это исследование согласуется с предыдущими исследованиями, которые показывают, что люди склонны меньше думать о других, если используют ИИ в текстовых разговорах из-за отсутствия аутентичности. Хотя инструменты написания ИИ становятся все более распространенными в различных коммуникационных приложениях, исследование предостерегает от их использования для общения с друзьями. Лю предупреждает, что использование искусственного интеллекта в дружбе может вызвать подозрения и нарушить подлинность и искренность, которые имеют решающее значение для здоровых отношений.

Подробные сведения об исследовании и его результатах были опубликованы в журнале «Социальные и личные отношения». Исследование подчеркивает важность искренних усилий и искренности для поддержания крепких и значимых дружеских отношений, подчеркивая, что удобство не должно заменять искреннее человеческое общение.

источники:

– Исследование в Университете штата Огайо

- Журнал социальных и личных отношений Sage Journals.