Нарушение обслуживания клиентов: разговор с Чайтрой Ведуллапалли

В недавнем выпуске подкаста Disruption Interruption ведущая Карла Джо Хелмс беседует с Чайтрой Ведуллапалли, соучредителем и директором по маркетингу компании Meylah, а также соучредителем и президентом организации Women in Cloud, чтобы обсудить, как она разрушает обслуживание клиентов с помощью облачных технологий. -выведение на рынок решений и партнерство по совместной продаже.

Ведуллапалли подчеркивает важность наличия у генеральных директоров осознанного мышления для решения общих проблем, с которыми компании сталкиваются на цифровом рынке. Она подчеркивает необходимость терпения и долгосрочных стратегий, но также отмечает, что ответ на многие дилеммы зачастую уже известен людям.

Будучи революционером, Ведуллапалли объясняет, как она и другие мировые лидеры MarTech формируют цифровой рынок и создают спрос на шумном рынке. Она подчеркивает ключевую роль партнерских отношений в долгосрочном успехе, подчеркивая необходимость совместимости с бизнес-моделью, ценностями и целями компании.

Партнерская экосистема, по определению Forbes, — это сеть организаций, которые сотрудничают, чтобы создавать ценность друг для друга и своих клиентов. Однако крайне важно тщательно продумать совместимость, чтобы предотвратить неравные обязательства заинтересованных сторон и другие ошибки, которые могут привести к неудаче.

Через Мейлу Ведуллапалли и ее команда предоставляют решения для вывода на рынок (GTM) для реализации бренда, помогая малообеспеченным предприятиям получить доступ к прозрачности через облако и платформы совместных продаж. Используя возможности искусственного интеллекта, облака и Интернета вещей, они дают владельцам бизнеса возможность процветать в цифровой экономике.

Чайтра Ведуллапалли — признанный бизнес-лидер и сторонник цифрового равенства. Она активно участвует в различных организациях и инициативах, включая «Женщины в облаке» и глобальных диалогах с Организацией Объединенных Наций. Ее страсть к обеспечению экономического процветания посредством доступа к цифровым решениям очевидна в ее работе.

В целом подход Ведуллапалли к изменению качества обслуживания клиентов подчеркивает важность партнерских отношений, долгосрочных стратегий и прозрачности мышления. Решая проблемы цифрового рынка и создавая спрос с помощью инновационных решений, она прокладывает путь бизнесу к процветанию в постоянно меняющейся среде.

источники:

– Forbes: «Как построить партнерскую экосистему для развития вашего бизнеса»

– Фирнео: «3 корпоративных партнерства, которые потерпели неудачу и почему»