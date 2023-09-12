Жилищное управление Атлантик-Сити недавно попало под пристальное внимание после того, как выяснилось, что оно потратило почти 500,000 XNUMX долларов на консультантов по лидерству. Это вызвало обеспокоенность среди жителей, которые считают, что средства можно было бы лучше использовать на благо общества.

Согласно комментарию Чармейн Холл в Facebook, власти отдают приоритет расходам на консультантов над программами для жителей, особенно для детей, живущих в их жилье. Это вызвало возмущение среди членов сообщества, которые считают, что их потребностями пренебрегают.

Мари Дж. Коутс, также комментируя ситуацию в Facebook, подчеркнула тот факт, что действия властей не только тревожны, но и незаконны. Ожидается, что как избранные должностные лица они будут соблюдать закон, и их решение выделить такую ​​большую сумму денег консультантам вызвало вопросы об их честности и подотчетности.

В ответ на разногласия Роберт Баско призвал администрацию губернатора к немедленным действиям по роспуску неблагополучного совета директоров. Он утверждал, что жители и налогоплательщики заслуживают лучшего и что нынешнее руководство не смогло расставить приоритеты в их потребностях.

Жилищное управление Атлантик-Сити ранее подвергалось критике за свое управление и принятие решений. Валерия Дж. Маркус в комментарии на Facebook назвала кумовство, кумовство и фаворитизм широко распространенными проблемами внутри организации. Это еще больше усилило недоверие среди жителей и вызвало обеспокоенность по поводу способности властей эффективно служить обществу.

Источник: PressofAC.com, Facebook.

Определения:

1. Консультанты по лидерству: Профессионалы, которые предоставляют рекомендации и советы лидерам и организациям, чтобы помочь повысить их эффективность и достичь своих целей.

2. Жилищное управление Атлантик-Сити: правительственное учреждение, ответственное за предоставление доступного жилья жителям Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси.

источники:

– PressofAC.com

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