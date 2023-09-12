Пилотные проекты цифровых туристических удостоверений будут расширяться по всему миру при поддержке биометрических сканеров Idemia

Глобальные пилотные проекты цифровых удостоверений для путешествий планируют выйти за пределы Европы, а предстоящие биометрические сканеры от Idemia будут поддерживать эти цифровые удостоверения. Об этом стало известно во время недавнего вебинара Future Travel Experience под названием «Бесшовный опыт надежного путешественника: что дальше?» На вебинаре собрались заинтересованные стороны из правительства США, авиакомпаний и Idemia, чтобы обсудить внедрение цифровых удостоверений личности для путешествий и сокращение проверок удостоверений личности в аэропортах.

Нил Латта из Управления транспортной безопасности США (TSA) рассмотрел программу TSA PreCheck, подчеркнув ее успех в эффективном оформлении путешественников. Около 99 процентов путешественников, прошедших предварительную проверку, обрабатываются в течение 10 минут или меньше. Только в этом году к программе TSA PreCheck присоединилось около 4 миллионов заявок. Благодаря предварительной проверке TSA, доверенным путешественникам Таможенной и пограничной службы и другим группам населения с низким уровнем риска, таким как сотрудники Министерства обороны, в общей сложности 34 миллиона человек могут получить выгоду от ускоренных процедур в аэропортах.

Грег Форбс из Delta Air Lines обсудил настроения потребителей, подчеркнув, что большинство путешественников предпочитают использовать биометрию лица традиционным проездным документам. Кроме того, пользователи цифровых удостоверений личности повышают рейтинг Net Promoter Score на 30 пунктов выше. Технология биометрической бесконтактной предварительной проверки Delta распространяется на крупные аэропорты Нью-Йорка (JFK и Ла Гуардиа) и Лос-Анджелеса (LAX). Forbes заявил, что Delta готова соответствовать скорости, с которой TSA хочет расширить свои биометрические возможности.

Помимо настроений пассажиров, основной задачей остается эффективная обработка большего количества пассажиров без ущерба для безопасности. Биометрия может значительно сократить время сдачи багажа в среднем с 4 минут до 30 секунд. Об этом рассказал Forbes в ходе вебинара.

В ходе вебинара Ник ван Стратен из KLM обсудил пилотный проект Digital Travel Credential Type 1, поставщиком технологий для которого является компания Idemia. Пассажиры могут создать цифровые туристические удостоверения (DTC), отсканировав свой паспорт с помощью приложения для смартфонов, предоставленного Idemia. Этот пилотный проект в настоящее время выполняется на рейсах между Канадой и Нидерландами и является продолжением предыдущего пилотного проекта, который был прерван из-за пандемии.

Лиза Салливан из Idemia отметила, что мобильные водительские права, которые вводятся в действие в некоторых штатах США, являются грубым эквивалентом DTC. Она также упомянула, что следующая версия устройств Credential Authentication Technology (CAT) II, поставляемых TSA компанией Idemia, будет способна принимать цифровые учетные данные для путешествий. Кроме того, распознавание лиц 1:N может быть реализовано в других точках контакта, чтобы обеспечить единообразие обслуживания пассажиров.

Основная цель Idemia по биометрической регистрации в TSA PreCheck — предоставить потребителям различные варианты присоединения, гарантируя беспрепятственный и надежный опыт путешественников.

Источники: Опыт будущих путешествий.

Определения:

Цифровые туристические учетные данные: Это цифровые версии проездных документов, таких как паспорта, которые можно хранить и предъявлять в электронном виде на мобильных устройствах или посредством биометрической идентификации.

Это цифровые версии проездных документов, таких как паспорта, которые можно хранить и предъявлять в электронном виде на мобильных устройствах или посредством биометрической идентификации. Биометрия: Биометрия относится к измерению и анализу уникальных физических или поведенческих характеристик в целях идентификации и аутентификации. Это может включать отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки глаза, распознавание голоса и распознавание лиц.

Биометрия относится к измерению и анализу уникальных физических или поведенческих характеристик в целях идентификации и аутентификации. Это может включать отпечатки пальцев, сканирование радужной оболочки глаза, распознавание голоса и распознавание лиц. ИДЕМИЯ: Idemia — мировой лидер в области решений расширенной идентификации, предоставляющий технологии и услуги для безопасной аутентификации и идентификации.

Idemia — мировой лидер в области решений расширенной идентификации, предоставляющий технологии и услуги для безопасной аутентификации и идентификации. Предварительная проверка TSA: TSA PreCheck — это программа Управления транспортной безопасности США, которая предлагает ускоренный досмотр доверенных путешественников, позволяя им проходить через контрольно-пропускные пункты в обуви, с жидкостями в сумках и с ноутбуками в чемоданах.

TSA PreCheck — это программа Управления транспортной безопасности США, которая предлагает ускоренный досмотр доверенных путешественников, позволяя им проходить через контрольно-пропускные пункты в обуви, с жидкостями в сумках и с ноутбуками в чемоданах. Технология аутентификации учетных данных (CAT): CAT — это система, используемая для аутентификации и подтверждения учетных данных, таких как электронные проездные документы, путем проверки их действительности и проверки личности владельца документа.