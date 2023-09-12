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Цифровые услуги и прозрачность повышают доверие к местному самоуправлению, говорится в отчете

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Цифровые услуги и прозрачность повышают доверие к местному самоуправлению, говорится в отчете

Новый отчет компании CivicPlus, занимающейся программным обеспечением для государственных технологий, показывает, что местные органы власти могут повысить общественное доверие, предлагая цифровые услуги и обеспечивая прозрачность в своей деятельности. В отчете говорится, что жители сообществ с технологиями цифровых услуг более удовлетворены и доверяют своим местным органам власти. Кроме того, люди, которые чаще взаимодействуют со своими правительствами в цифровом формате, почти в пять раз больше доверяют правительству своего города по сравнению с теми, кто меньше или вообще не взаимодействует.

Отчет основан на онлайн-опросе, проведенном CivicPlus, в котором приняли участие более 16,000 82 человек. Целью опроса было понять взаимосвязь между общественным доверием и доступом к правительству посредством технологий. Более XNUMX% респондентов заявили, что для их местных органов власти важно обеспечить прозрачность и доступ к административным решениям. Это включало обеспечение легкого доступа к информации о встречах и повестках дня через правительственный веб-сайт или приложение.

Однако отчет также показывает, что есть возможности для улучшения. Только 41% респондентов были удовлетворены тем, как их местные агентства делятся информацией с общественностью. Более того, 59% заявили, что они будут относиться к офису своего клерка более позитивно, если он обновит программное обеспечение для управления собраниями и повесткой дня, чтобы сделать информацию более доступной.

По словам Брендена Элвуда, вице-президента по исследованиям рынка CivicPlus, результаты опроса показывают, где доверие разрушается, и предоставляют местным органам власти дорожную карту для укрепления большего доверия. Данные убедительно подтверждают идею о том, что люди готовы поддержать налоговые доллары, потраченные на программные решения, повышающие прозрачность.

В целом в отчете подчеркивается решающая роль цифровых услуг и прозрачности в построении доверия между местными органами власти и их жителями. Обеспечивая легкий доступ к правительственной информации и эффективно вовлекая граждан с помощью технологий, местные органы власти могут способствовать удовлетворению и доверию в своих сообществах.

источники:
– Цифровые услуги являются ключом к повышению доверия к местным органам власти, говорится в отчете | StateScoop

By Габриэль Бота

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