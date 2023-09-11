Министерство цифровых технологий Тайваня планирует создать систему и центр производства искусственного интеллекта

Министерство цифровых технологий Тайваня работает над созданием производственной системы и центра для оценки и тестирования приложений искусственного интеллекта (ИИ). Заместитель министра по цифровым технологиям Ли Хуай-жен сделал это заявление во время церемонии открытия DevDays Asia, технологического форума, совместно организованного Microsoft и Управлением цифровой промышленности министерства.

Помимо создания системы и центра производства искусственного интеллекта, Национальный совет по науке и технологиям также оценит и протестирует надежный диалоговый механизм искусственного интеллекта. Ожидается, что эти инициативы правительства помогут отраслям Тайваня разработать ответственные и заслуживающие доверия приложения искусственного интеллекта.

DevDays Asia, которая в настоящее время проходит в Тайбэе и в пятницу переедет в Гаосюн, фокусируется на разработке генеративного искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой устойчивости. Тайваньские фирмы все чаще стремятся внедрить технологии искусственного интеллекта в различные отрасли. Некоторые используют службу Microsoft Azure OpenAI, которая обеспечивает критически важные решения для корпоративной безопасности, соответствия требованиям и региональной доступности.

Microsoft Тайвань активно участвует в разработке искусственного интеллекта на Тайване. Центр исследований и разработок искусственного интеллекта компании, созданный в 2018 году, тесно сотрудничает с правительством и продолжает инвестировать в Тайвань, особенно в развитие талантов в области искусственного интеллекта, разработку программного и аппаратного обеспечения.

Microsoft подчеркивает важность ответственных и этических приложений ИИ, заявляя, что развитие ИИ выходит за рамки создания генеративных технологий ИИ. Недавно компания объявила, что достигла своей цели по развитию цифровых талантов на Тайване раньше запланированного срока и планирует запустить программу обучения технологиям искусственного интеллекта, чтобы знакомить общественность с новейшими технологиями и приложениями искусственного интеллекта.

источники:

– Министерство цифровых технологий

- Microsoft