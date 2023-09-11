Помощь малому бизнесу в цифровом производстве и маркетинге: Just Adventure Productions LLC

Just Adventure Productions LLC, небольшой бизнес, базирующийся в Биг-Стоун-Гэп, штат Вирджиния, специализируется на предоставлении услуг цифрового производства и маркетинга другим малым предприятиям. Недавно компания получила грант в размере 10,000 XNUMX долларов США от Управления экономического развития угольного месторождения штата Вирджиния (VCEDA) для поддержки своего роста.

Компания Just Adventure Productions, основанная Джастином Фалином в декабре 2022 года, предлагает широкий спектр услуг, включая видеосъемку, видеосъемку с помощью дронов и маркетинг в социальных сетях. Компания стремится стать ведущим агентством по производству и маркетингу цифровых медиа в регионе, поддерживая успех жителей и предприятий Юго-Западной Вирджинии.

В дополнение к своим текущим предложениям, Just Adventure Productions планирует будущее расширение, включая веб-дизайн, мобильные приложения и услуги обучения в социальных сетях. Компания стремится стать надежным и уважаемым бизнесом, который поможет предприятиям перейти в цифровую эпоху средств массовой информации и маркетинга.

Имея опыт работы в сфере массовых коммуникаций и четырехлетний производственный опыт, Джастин Фалин возглавляет рост компании. Он также является членом Международной ассоциации видеооператоров свадеб и мероприятий и соответствует критериям для получения международного сертификата заслуженного профессионального видеооператора WEVA. В настоящее время в компании работает один сотрудник, работающий полный рабочий день, и один сотрудник, работающий неполный рабочий день, и планируется расширить штат до четырех сотрудников, работающих полный рабочий день, и двух сотрудников, работающих неполный рабочий день, в течение пяти лет.

Одним из ключевых преимуществ Just Adventure Productions стал грант VCEDA на начальный капитал. Грант помог компании приобрести дорогостоящее оборудование, необходимое для ее деятельности. Без гранта Джастину пришлось бы влезть в долги, чтобы приобрести нужное оборудование. Грант стал существенным стимулом для роста и развития компании.

В целом, Just Adventure Productions стремится поддерживать другие малые предприятия в их потребностях в цифровом маркетинге, предоставляя комплексные решения, которые помогут им рассказать свою историю, продемонстрировать свои продукты и услуги, привлечь таланты или сторонников и получить конкурентное преимущество.

источники:

– Управление экономического развития Вирджинии Коулфилд

– ООО «Джаст Адвенчер Продакшнс»