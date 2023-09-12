Слухи вокруг следующего всплеска консолей Nintendo на Gamescom

Ходили слухи о долгожданной следующей консоли Nintendo, а Gamescom стал основным катализатором спекуляций. Многочисленные средства массовой информации сообщили, что разработчикам была предоставлена ​​эксклюзивная возможность увидеть преемника Nintendo Switch на мероприятии в прошлом месяце, что подогрело ожидание среди фанатов.

Хотя Nintendo по-прежнему хранит молчание по поводу этих слухов, различные источники постепенно раскрывают больше информации о том, что потенциально могло произойти на Gamescom. Digital Foundry опубликовала видео, проливающее свет на слухи, предоставив дополнительные подробности. Однако важно отметить, что обсуждаемая информация основана на вторичных источниках и к ней следует относиться с осторожностью.

Согласно отчетам Eurogamer и VGC, предполагается, что аппаратным обеспечением для новой консоли будет процессор T239 Nvidia SoC. Это согласуется с предыдущими утечками от самой Nvidia. Кроме того, было высказано предположение, что демоверсия Breath of the Wild работала со скоростью 4K/60 кадров в секунду с использованием технологии DLSS, демонстрируя впечатляющие возможности оборудования.

Демо-версия Matrix, в которой использовалась передовая технология трассировки лучей, использовала более мощное оборудование Nvidia по сравнению с AMD. Предполагается, что для демонстрации использовалась DLSS 3.5, за исключением генерации кадров. Учитывая достижения Unreal Engine 5 за последние два года, ожидается, что движок будет более масштабируемым и совместимым с новой консолью.

И Nvidia, и Epic Games заинтересованы в том, чтобы Unreal Engine 5 был доступен и адаптировался к Switch 2. Epic Games не хотела бы ограничивать потенциальный успех своего движка на такой популярной платформе, как оригинальный Switch, в то время как Nvidia стремится чтобы продемонстрировать свои передовые возможности DLSS и трассировки лучей.

Хотя слухи о следующей консоли Nintendo являются захватывающими, важно относиться к ним со скептицизмом, пока не будет предоставлено официальное подтверждение. Тем не менее, эти слухи дают захватывающий взгляд на будущее игр Nintendo.

источники:

- Eurogamer

– ВГК