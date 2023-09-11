Цифровые купоны: рост сбережений в цифровую эпоху

Цифровые купоны набирают популярность по мере того, как все больше людей отказываются от традиционных газет. С сокращением подписки на газеты удобство цифровых купонов стало очевидным. Ритейлеры, такие как Publix, внедряют технологии, предлагая экономию через свое мобильное приложение и программу Club Publix. Покупатели теперь могут получить доступ к скидкам, используя свои телефоны или номера телефонов, что устраняет необходимость в бумажных купонах.

Ханна Херринг из Publix заявляет: «Я думаю, что по мере развития технологий мы определенно наблюдаем всплеск использования цифровых купонов». Одним из преимуществ цифровых купонов является их удобство. Прошли те времена, когда приходилось искать затерянные бумажные купоны или беспокоиться, остались ли они в машине. Теперь покупатели могут иметь доступ к своим купонам на своих телефонах.

Розничные торговцы также признали преимущества цифровых купонов в снижении вероятности мошенничества. Поощряя клиентов использовать утвержденные купоны в приложениях магазина, снижается риск мошеннического использования купонов. Брин Бенсон, известная как «Бри, Королева купонов», объясняет: «Если магазины начнут терять много денег, им вообще придется закрыться, используя купоны».

Интересно, что использование купонов больше не ограничивается определенной демографической группой. Люди всех возрастов и профессий начинают интересоваться искусством купонов. Бенсон рассказывает: «Я имею в виду, что у меня в колледже есть люди, которые посещают мою программу и учатся пользоваться купонами. У меня есть люди, вышедшие на пенсию с фиксированным доходом, они примут участие в моей программе и научатся пользоваться купонами». Старшее поколение адаптируется к использованию цифровых купонов, привлеченное простотой и удобством смартфонов и приложений.

Цифровые купоны также предлагают преимущество перед традиционными бумажными купонами – анонимность. Некоторые люди могут чувствовать осуждение при использовании бумажных купонов, что заставляет их избегать их использования. Однако с цифровыми купонами покупатели могут экономить незаметно, не беспокоясь о мнении других.

Независимо от того, решите ли вы придерживаться традиционного вырезания или выберете удобство цифровых купонов, стратегия экономии остается вечной. Ключом является умение быть организованным, заранее планировать сделки и максимизировать экономию. Итак, в следующий раз, когда вы будете делать покупки, подумайте о том, чтобы присоединиться к тенденции использования цифровых купонов и наблюдать, как растут ваши сбережения.

источники:

– Бри, Королева купонов

– Приложение Publix и программа Club Publix