Цифровая кардиореабилитация снижает количество повторных госпитализаций по поводу болезней сердца

Новое исследование, проведенное учеными из Института сердца и диабета Бейкера, показало, что цифровые программы кардиореабилитации очень эффективны в сокращении повторных госпитализаций для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В исследовании проанализировано 18 глобальных исследований, в том числе проведенных в Австралии, и сделан вывод, что программы цифрового здравоохранения, такие как мобильные приложения, SMS, удаленный мониторинг, видео- или телефонные конференции, значительно снижают вероятность повторной госпитализации или посещения отделения неотложной помощи по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. пациенты.

По сравнению с традиционными очными программами цифровые программы кардиореабилитации имеют ряд преимуществ. Они более доступны, позволяя пациентам завершить свои программы в то время и в том месте, которое соответствует их потребностям. Это удобство повышает вовлеченность и уровень участия пациентов. Традиционные программы часто страдают от низкого уровня участия: только 37% австралийцев участвуют в кардиореабилитации после сердечного приступа.

Исследование не выявило ни одного ключевого компонента, который способствует эффективности программ цифровой кардиореабилитации. Вместо этого считается, что имеет место сочетание факторов. Эти факторы включают улучшение обучения пациентов, улучшение взаимодействия с поставщиками медицинских услуг и более активное участие пациентов.

Программы управления заболеваниями, интегрированные с такими методами удаленной доставки, как телездравоохранение, SMS и цифровая кардиореабилитация, предоставляют пациентам выбор, доступ и контроль над своим лечением. Исследование выявило снижение на 32% относительного риска повторной госпитализации по любой причине и снижение на 45% числа повторных госпитализаций, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, среди пациентов, которые использовали мобильную программу управления заболеваниями здравоохранения, по сравнению с традиционной программой.

Программы цифровой кардиореабилитации предлагают современный и альтернативный метод лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они расширяют доступ к медицинской помощи, повышают вовлеченность пациентов и снижают нагрузку на врачей и системы здравоохранения. Поскольку около 4.2 миллиона австралийцев страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, крайне важно изучить и внедрить эти цифровые решения для улучшения качества жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сокращения предотвратимых повторных госпитализаций.

источники:

– JACC: Достижения (2023 г.). DOI: 10.1016/j.jacadv.2023.100591