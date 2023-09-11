Цифровой обзор: 11 сентября 2023 г.

В этой статье представлен цифровой обзор на 11 сентября 2023 года. Основные положения статьи включают в себя:
– Джанель Баррелл — ведущая Monday Digital Brief.
– CBS News – это сеть, предоставляющая цифровые сводки.
К сожалению, никакой дополнительной информации в исходной статье нет.
Определения:
– Цифровой обзор: краткое изложение или обновление новостей и информации, представленное в цифровом формате, например, в виде видео или статьи.
источники:
– CBS Филадельфия: источник статьи.
Важно отметить, что исходная статья не содержит никакой дополнительной информации или URL-адресов.
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