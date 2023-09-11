Инвестиционные продукты в цифровые активы продолжают отток на фоне снижения интереса

Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток средств, поскольку интерес и объемы торгов на криптовалютном рынке снижаются. На прошлой неделе из различных продуктов было выведено в общей сложности 59 миллионов долларов, что ознаменовало четвертую неделю подряд оттока средств. Согласно отчету о потоках фондов цифровых активов от CoinShares, за последний месяц из фондов было выведено в общей сложности 294 миллиона долларов, что составляет 0.9% от общего количества активов под управлением.

Хотя в прошлом году отток был обычным явлением, на прошлой неделе также наблюдался приток коротких биткойн-продуктов, что указывает на плохое отношение к этому классу активов. Объемы торгов значительно снизились на 73% по сравнению с предыдущей неделей, составив всего $754 млн.

Из биткойнов произошел самый большой отток: инвесторы вывели 69 миллионов долларов из фондов, ориентированных на BTC, в то время как для коротких биткойн-продуктов наблюдался самый большой приток за неделю с марта 2023 года, составивший 15 миллионов долларов. Отток продуктов Ethereum также достиг $4.8 млн, что сделало его наименее любимым цифровым активом среди инвесторов ETP в этом году.

Несмотря на общий отток, в продукты, связанные с XRP, поступило 0.7 миллиона долларов после того, как было принято решение о том, что токен не является ценной бумагой. Большинство стран, предлагающих инвестиционные продукты в цифровые активы, столкнулись с оттоком инвестиций: лидирует Германия с оттоком в 20 миллионов долларов, за ней следуют Канада с 17.6 миллиона долларов и США с 12.3 миллиона долларов.

Акции блокчейна также столкнулись с негативными настроениями: отток средств составил $10.8 млн, что означает отток средств пятую неделю подряд. Более широкий рынок криптовалют демонстрирует стагнацию и неопределенность: с конца августа наблюдается снижение предложения стейблкоинов и возвращение к нейтральному или отрицательному притоку BTC и ETH.

В целом рынок вступил в период крайней апатии, истощения и скуки с низкой волатильностью, ликвидностью, объёмами торговли и объёмами внутрисетевых расчетов. Крипто-индекс страха и жадности теперь находится на «территории страха» после того, как последний месяц он провел на «нейтральной» территории.

Источник: CoinShares, Glassnode, Альтернатива.