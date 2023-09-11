The Orchard нанимает менеджера по работе с цифровыми клиентами для британских DSP

The Orchard, ведущая компания по распространению музыки, ищет менеджера по работе с цифровыми клиентами для управления ключевыми отношениями с британскими поставщиками цифровых услуг (DSP), такими как Apple, Amazon и VEVO. Эта роль предполагает тесное сотрудничество с командами по управлению лейблами и маркетингом для создания убедительных контент-кампаний для артистов и лейблов, а также управление повседневными отношениями с цифровыми ритейлерами.

В обязанности входит подготовка плейлистов и совместные маркетинговые кампании, а также поддержание отношений с цифровыми ритейлерами путем посещения встреч, мероприятий и концертов. Кроме того, менеджер по работе с цифровыми клиентами будет расставлять приоритеты и анализировать график выпусков, чтобы удовлетворить потребности лейблов и артистов, а также сообщать анализ и результаты заинтересованным сторонам.

Идеальный кандидат должен иметь более двух лет опыта работы в музыкальной индустрии, глубокие знания ведущих платформ цифровой розничной торговли и хорошее понимание стратегии продаж. Предпочтителен опыт общения с розничными клиентами или платформами цифрового маркетинга, а также отличные коммуникативные навыки, глубокое понимание ландшафта социальных сетей и сильные аналитические способности. Также необходимо знание Excel, PowerPoint и Word.

The Orchard предлагает возможность внести свой вклад в творческий путь на мировой арене, предлагая современную, разнообразную и инновационную рабочую среду. Они также обеспечивают инвестиции в обучение и развитие, а также ряд льгот, таких как частное медицинское страхование, щедрая пенсионная схема, страхование жизни и защита доходов.

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О фруктовом саду:

The Orchard — новаторская компания по распространению музыки, видео и фильмов, а также ведущая многоканальная сеть, работающая по всему миру. Их комплексный подход к продажам и маркетингу в сочетании с передовыми технологиями и операциями увеличивает охват и доходы в цифровых, физических и мобильных точках продаж. Основанная в 1997 году, The Orchard расширяет возможности бизнеса и авторов в индустрии развлечений.

источники:

- Сад

– Greenhouse.io