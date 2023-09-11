Потенциал перехода 2: управление ожиданиями

Недавние демоверсии грядущего Switch 2 на Gamescom вызвали слухи об оборудовании и его возможностях. Хотя ожидается, что новая консоль станет значительным обновлением по сравнению со своей предшественницей, важно относиться к слухам с осторожностью и управлять своими ожиданиями.

Переход на более современную архитектуру Nvidia открывает захватывающие возможности для нового оборудования. Сообщения о том, что «Матрица пробуждается» на целевом оборудовании с DLSS и трассировкой лучей, усилили ажиотаж. Однако важно помнить, что это не означает автоматически, что портативная консоль будет иметь производительность на уровне Xbox Series S.

В мире консольного оборудования, особенно когда дело касается Nintendo, ожидания должны быть умеренными. Утечки и слухи предоставляют ограниченную информацию и часто приводят к неверным выводам. Термин «зона низкой информации» или LIZ, придуманный разоблачителем НЛО Миком Уэстом, относится к отсутствию неопровержимых фактов, что приводит к интерпретации и выдаче желаемого за действительное.

Стоит рассмотреть ситуацию, когда был анонсирован оригинальный Switch. Утечки и слухи о выходе на консоли таких игр, как Doom 2016 и The Witcher 3, в то время казались невероятными. Однако когда эти игры в конечном итоге были выпущены на Switch, стало ясно, что аппаратное обеспечение способно на большее, чем предполагалось изначально. Подобные заблуждения могли возникнуть и со слухами о демо-версии The Matrix Awakens на Switch 2.

Хотя вполне вероятно, что отчет правдив, учитывая опыт Epic Games, реальные возможности консоли еще предстоит выяснить. Мобильный процессор и то, как Epic Games оптимизировала для него свою работу, в конечном итоге будут определять производительность. К сравнениям с демо-версиями The Matrix Awakens для консолей и ПК следует подходить с осторожностью, учитывая, как такие игры, как Doom 2016 и The Witcher 3, показали себя на оригинальном Switch по сравнению с их аналогами для PS4.

Сотрудничество с Nvidia приносит Switch 2 такие преимущества, как такие технологии, как DLSS и улучшенная трассировка лучей. Однако важно отметить, что мощность консоли по-прежнему будет ограничена по сравнению с традиционными консолями. Хотя он может превосходить по производительности системы на базе AMD, он вряд ли сможет сравниться по производительности с Xbox Series S из-за ограничений мобильного оборудования.

В заключение отметим, что потенциал Switch 2 впечатляет, но очень важно оправдать ожидания. По слухам, демо-версии и технологические достижения указывают на многообещающие возможности, но пока у нас нет конкретной информации и практического опыта, важно не переоценивать возможности консоли.

источники:

- Eurogamer

- Хроника видеоигр