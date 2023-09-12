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Дата выхода Devil Engine: Complete Edition перенесена на 9 ноября

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Дата выхода Devil Engine: Complete Edition перенесена на 9 ноября

Beep Japan, Poppy Works и Protocultural Games объявили, что дата выхода Devil Engine: Complete Edition переносится. Первоначально игра была запланирована на 12 октября, а теперь выйдет 9 ноября. Шутер с боковой прокруткой будет доступен для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch.

Devil Engine: Complete Edition включает как базовую игру, так и расширение под названием Devil Engine: Ignition. Базовая игра была первоначально выпущена для ПК через Steam 21 февраля 2019 года. В мае 2019 года было анонсировано расширение Devil Engine: Ignition, а запуск на ПК планируется зимой 2019 года. Однако релиз так и не состоялся. .

Ожидается, что с выпуском Complete Edition расширение будет доступно для ПК через Steam одновременно с ним.

Источники: Beep Japan, Poppy Works, Protocultural Games.

Определения:
– Beep Japan: издатель и разработчик.
– Poppy Works: издатель и разработчик.
– Игры протокультуры: разработчик.
– Боковая прокрутка: жанр видеоигр, в котором игровой процесс движется горизонтально слева направо.
– Shoot 'Em Up: жанр видеоигр, в котором игрок управляет персонажем, который сражается с волнами врагов и снарядов.

By Мамфо Брешиа

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