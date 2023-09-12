Популярный аниме-сериал «Убийца демонов» собирается выпустить новую видеоигру под названием «Убийца демонов: Кимэцу но Яиба – Мезасе!» Сайкё Тайши! для Nintendo Switch. В отличие от типичных аниме-файтингов, эта игра выполнена в формате настольной игры в стиле Mario Party.

Похоже на: Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Сайкё Тайши! — это командная игра для четырех игроков, в которой есть различные мини-игры. Игроки будут бросать кости, чтобы перемещаться по плиткам настольной игры, и участвовать в беззаботных играх, таких как угадывание, в какой коробке прячется Незуко, один из персонажей. Однако игра также включает ночной цикл, в котором игроки должны найти и уничтожить демонов. , что соответствует аниме-сериалу.

Хотя Незуко отнесена к второстепенному персонажу в игре, игроки могут играть за главного героя Танджиро Камадо, Зеницу Агацуму, Иноске Хашибиру и девять членов Хаширы. Цель игры — предоставить поклонникам сериала интересный опыт за счет включения знакомых персонажей и увлекательного игрового процесса.

Убийца демонов: Кимэцу но Яиба – Мезасе! Сайкё Тайши! — это вторая адаптация видеоигр серии Demon Slayer после Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles, боя на арене, разработанного CyberConnect2. Ожидается, что предстоящая игра выйдет в японском интернет-магазине в 2024 году, а вскоре после этого может последовать и английская версия, основанная на локализации предыдущей игры.

В целом, «Убийца демонов: Кимэцу но Яиба – Мезасе!» Сайкё Тайши! оживляет мир Demon Slayer в уникальной игре в стиле Mario Party, предлагая фанатам новый способ познакомиться с любимой серией.

источники:

— Силиконра