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Альянс Deloitte и Bitwave: улучшение управления цифровыми активами

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Альянс Deloitte и Bitwave: улучшение управления цифровыми активами

Бухгалтерская фирма «Большой четверки» Deloitte и платформа корпоративного бухгалтерского учета Bitwave объединили усилия для создания стратегического альянса. Сотрудничество направлено на то, чтобы помочь предприятиям справиться со сложностями в пространстве цифровых активов путем объединения программной платформы Bitwave с консультационными услугами Deloitte в области бухгалтерского учета, налогообложения и управления.

Быстрое развитие индустрии цифровых активов привело к появлению ряда новых проблем, включая увеличение объема данных, рисков, нормативных требований и требований соответствия. Альянс Deloitte-Bitwave предлагает клиентам набор предложений по цифровым активам для решения этих сложностей. Это включает в себя подключение данных блокчейна к системам планирования ресурсов предприятия для получения аналитической информации в режиме реального времени, автоматизацию процессов бухгалтерского учета для ускорения ежемесячного закрытия и оптимизацию криптовалютных платежей.

Кроме того, альянс помогает компаниям соблюдать такие принципы бухгалтерского учета, как GAAP США и МСФО, а также снижать риски и повышать прозрачность за счет усовершенствованных процессов и контроля. Он также учитывает налоговые аспекты во время транзакций и помогает соблюдать глобальное налоговое законодательство.

Партнерство между Deloitte и Bitwave объединяет взаимодополняющие навыки и опыт. По словам Роба Мэсси, партнера Deloitte Tax LLP, альянс предлагает уникальные возможности для сотрудничества и направлен на переосмысление индустрии цифровых активов.

И Deloitte, и Bitwave видят важность решения не только технических, но и организационных проблем. Альянс использует профессиональные услуги Deloitte, специализирующиеся на финансах, налогообложении и цифровой трансформации, для решения широкого спектра бизнес-задач.

Обширный опыт Deloitte в области блокчейна и цифровых активов подтверждается завершением сертификации внедрения Bitwave многочисленными практиками Deloitte. Этот альянс позволяет клиентам получать выгоду от идей и опыта Deloitte при использовании платформы Bitwave.

В заключение, альянс Deloitte и Bitwave ориентирован на обеспечение скорости, эффективности процессов, экономии затрат и повышения соответствия требованиям для предприятий, использующих цифровые активы. Их сотрудничество направлено на то, чтобы разобраться в сложностях пространства цифровых активов и установить новые стандарты в отрасли.

источники:

– [Deloitte](https://www2.deloitte.com/us/en/pages/tax/articles/deloitte-bitwave-alliance-helping-clients-accelerate.html)
– [Битвейв](https://bitwave.io/)

By Роберт Эндрю

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