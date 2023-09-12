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Сила децентрализованной цифровой идентификации в защите личной информации

ByГабриэль Бота

сентябрь 12, 2023
Сила децентрализованной цифровой идентификации в защите личной информации

В официальном документе, опубликованном CompTIA, некоммерческой ассоциацией ИТ-индустрии и рабочей силы, исследуется появление децентрализованной цифровой идентификации как надежного инструмента защиты личной информации. В официальном документе под названием «Децентрализованная цифровая идентификация и самосуверенитет», подготовленном Консультативным советом по блокчейну и Web3 CompTIA, подробно рассматривается, как этот подход меняет ИТ-безопасность, предоставляя отдельным лицам и организациям большую конфиденциальность и контроль над своей информацией.

Поставщикам управляемых услуг (MSP) рекомендуется ознакомиться с децентрализованными учетными данными цифровой идентификации, которые будут готовы помочь своим клиентам в повышении их безопасности и конфиденциальности. Крупные организации уже используют этот метод для защиты персональных данных, и ожидается, что малый и средний бизнес последует этому примеру. Будучи технологическими партнерами и поставщиками, MSP будут играть решающую роль в руководстве и поддержке организаций в этом переходном процессе.

В техническом документе объясняется, что децентрализованная цифровая идентификация включает в себя цифровые учетные данные, известные как проверяемые учетные данные (VC), хранящиеся в кошельке VC. Кошелек защищен PIN-кодом или кодовой фразой и полностью контролируется пользователем. Благодаря использованию децентрализованной цифровой идентификации информация человека остается зашифрованной до тех пор, пока он не решит поделиться ею. При совместном использовании получателю предоставляется только токен подтверждения, а не полная информационная запись.

Уэс Дженсен, сопредседатель Консультативного совета по блокчейну и партнер 21Packets, подчеркивает, что децентрализованная цифровая идентификация позволяет отдельным лицам и организациям иметь больший контроль над своей онлайн-информацией и отношениями, а также обеспечивает повышенную безопасность и конфиденциальность.

Технический документ включает в себя множество реальных примеров децентрализованных приложений для цифровой идентификации, охватывающих такие области, как покупки, трудоустройство, государственные услуги, образование, финансовые операции и здравоохранение. В нем подчеркивается возможность отдельных лиц и организаций взять на себя ответственность за свою информацию и защитить свою конфиденциальность в этих областях.

Консультативный совет CompTIA Blockchain & Web3 служит платформой для идейных лидеров и новаторов, позволяющей изучить, как предприятия могут использовать технологию блокчейна. Совет, в состав которого входят члены разного происхождения, изучает его применение и влияние в различных секторах, включая цепочку поставок, разработку программного обеспечения, юриспруденцию, маркетинг, образование и организации B2B/B2C.

источники: CompTIA

By Габриэль Бота

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