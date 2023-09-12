Необходимо общенациональное обсуждение цифрового фунта, заявил представитель Банка Англии

Сара Бриден, назначенный заместитель управляющего Банка Англии, призвала к «национальному разговору», чтобы определить, стоит ли продолжать разработку цифровой версии фунта. Бриден подчеркнул необходимость решения проблем конфиденциальности и других опасений, связанных с цифровой валютой.

Во время своих показаний перед Комитетом казначейства в парламенте Бриден заявила, что потенциальное влияние на финансовую стабильность является еще одной серьезной проблемой при рассмотрении вопроса о внедрении цифрового фунта.

Поскольку использование цифровых валют продолжает расти во всем мире, центральные банки изучают возможность выпуска собственных цифровых валют. Эти цифровые версии традиционной бумажной валюты, известные как цифровые валюты центрального банка (CBDC), будут контролироваться центральным банком страны.

Хотя CBDC предлагают потенциальные преимущества, такие как улучшение платежных систем и финансовая доступность, есть также несколько проблем, которые требуют тщательного рассмотрения. Конфиденциальность является одной из ключевых проблем, поскольку оцифровка валют поднимает вопросы об объеме личных данных, которые будут доступны центральным банкам.

Кроме того, перед внедрением цифрового фунта необходимо тщательно оценить финансовую стабильность. Крайне важно оценить потенциальные риски, такие как киберугрозы, отмывание денег и влияние на передачу денежно-кредитной политики.

Призыв Бридена к «национальному диалогу» подчеркивает важность вовлечения общественности в процесс принятия решений. Развитие цифрового фунта затронет различные заинтересованные стороны, включая предприятия, потребителей и финансовые учреждения. Поэтому крайне важно устранить любые проблемы и тревоги, чтобы обеспечить плавный переход.

источники:

- Reuters