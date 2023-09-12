Новый прозрачный чехол «Никогда не желтеет» от Dbrand для iPhone 15 Pro

Dbrand, популярный производитель чехлов для смартфонов, только что объявил о выпуске своего последнего продукта — Ghost Case. Этот прозрачный чехол специально разработан для флагманских телефонов, включая долгожданный iPhone 15 Pro. Отличительной особенностью кейса Ghost является то, что он никогда не желтеет, что является общей проблемой для многих прозрачных кейсов на рынке.

По словам Dbrand, защита от пожелтения корпуса Ghost объясняется его двухцветным дизайном, в частности, матовой черной рамкой, окружающей корпус. Генеральный директор Адам Иджаз объясняет, что сочетание материалов, методов постобработки и продуманный выбор промышленного дизайна способствуют способности корпуса сохранять прозрачность с течением времени.

Помимо свойств, препятствующих пожелтению, чехол Ghost также отличается цепкостью и обеспечивает приятные тактильные ощущения благодаря щелкающим кнопкам. Dbrand также утверждает, что чехол выдерживает падение с высоты 10 футов, обеспечивая максимальную защиту вашего смартфона.

Помимо iPhone 15 Pro, Dbrand предлагает версии чехла Ghost для других флагманских телефонов, включая iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro и Samsung Galaxy S22/S23 Ultra. Все варианты чехлов имеют толщину 1.2 мм и оснащены встроенными магнитами MagSafe, что обеспечивает полную совместимость с технологией магнитной зарядки Apple.

Dbrand принял сознательное решение использовать ТПУ (термопластичный полиуретан) для непрозрачных частей корпуса, а остальная часть выполнена из поликарбоната. Такое сочетание позволяет корпусу выглядеть и ощущаться как прозрачный, сохраняя при этом гибкость и долговечность.

Чехол Dbrand Ghost Case для iPhone 15 Pro и других флагманских телефонов уже доступен для предварительного заказа, а его поставки начнутся в октябре.

Источник: Грани