Прозрачный кейс, который не пожелтеет: Dbrand представляет кейс-призрак

Dbrand представила новый прозрачный футляр под названием «Ghost», который обещает никогда не желтеть. Этот чехол нового поколения сочетает в себе долговечность и элегантный дизайн, а также обеспечивает совместимость MagSafe с устройствами Android, включая Pixel 7 Pro.

В отличие от многих других прозрачных чехлов на рынке, которые со временем имеют тенденцию желтеть, Dbrand утверждает, что их двухцветный дизайн делает это невозможным. Чехол имеет матовую черную окантовку для лучшего захвата и имеет толщину всего 1.2 мм, что делает его менее громоздким, чем другие чехлы Dbrand. Он также может похвастаться щелкающими кнопками, защитой от ударов на расстоянии 10 футов и самыми сильными магнитами, доступными для поддержки MagSafe.

Хотя чехлы Ghost поддерживают MagSafe для iPhone, они также предоставляют эту функцию для Pixel 7 Pro, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S22 Ultra. Пользователи iPhone могут выбирать между версиями чехла для iPhone 15 Pro/Max и iPhone 14 Pro/Max.

Чехлы Dbrand Ghost продаются по цене 49.95 долларов США и доступны для покупки начиная с сегодняшнего дня. Однако все версии поступят в продажу в октябре, и комплект защитной пленки будет доступен только для iPhone.

Благодаря инновационному дизайну и совместимости с MagSafe чехол Ghost предлагает решение для тех, кто ищет прозрачный футляр, который не пожелтеет. Обещание Dbrand долговечности отличает его от других прозрачных чехлов, делая его привлекательным выбором для пользователей смартфонов, которым нужен одновременно стиль и защита.

источники:

– Dbrand представляет кейс «Призрак»: [вставьте URL-адрес здесь]

– Официальное заявление Dbrand: [вставьте URL-адрес здесь]