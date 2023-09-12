Изучение технологических решений для ускорения устойчивого развития

В этой статье подчеркивается необходимость новаторских технологических решений для ускорения достижения Целей устойчивого развития (ЦУР). В частности, обозначены две цели.

Первая цель — разработать технологические решения, которые облегчат измерение, отчетность, проверку и сертификацию действий по достижению ЦУР. Эти решения предназначены для использования агентствами ООН, местными властями и гражданским обществом. Используя эти инструменты, организации и отдельные лица могут отслеживать свой прогресс в достижении ЦУР и гарантировать, что они оказывают значимое влияние. Кроме того, эти решения включают элементы геймификации для повышения вовлеченности и поощрения активного участия в усилиях по устойчивому развитию.

Вторая цель – обновить текущую Глобальную молодежную декларацию «Действия по устойчивой урбанизации». Эта декларация была принята на XI Всемирном форуме городов и обеспечивает основу для граждан мира, чтобы сформулировать свое видение устойчивого будущего. Обновленная декларация создаст «Локальные пакты на будущее», направленные на решение неотложных и критических проблем, таких как изменение климата. Посредством этих пактов отдельные лица и местные сообщества могут взять на себя конкретные обязательства и обязательства внести вклад в устойчивую урбанизацию. Эти местные пакты послужат каналом для взаимодействия граждан и будут представлены на Саммите ООН по будущему в 2024 году.

В целом, цель этих технологических решений и обновленных деклараций — ускорить прогресс в достижении ЦУР, предоставив отдельным лицам и сообществам возможность действовать. Предоставляя инструменты и рамки для измерения, взаимодействия и сотрудничества, эти инициативы направлены на создание более устойчивого и справедливого будущего для всех.

Определения:

– Цели устойчивого развития (ЦУР): набор из 17 глобальных целей, установленных Организацией Объединенных Наций в 2015 году для решения таких проблем, как бедность, неравенство и изменение климата.

– Геймификация: применение игровых элементов и механик, таких как соревнования и награды, к неигровым контекстам для повышения вовлеченности и мотивации.

источники:

– URL-адреса не предоставлены