Плоские педали Crankbrothers Stamp 1 V2: впечатляющее сцепление и стабильность по доступной цене

Плоские педали Crankbrothers Stamp 1 V2 — это обновленная версия популярной линейки Stamp. Эти педали с композитным корпусом обеспечивают превосходное сцепление и устойчивость, что делает их лучшим выбором для водителей горных велосипедов.

Одной из выдающихся особенностей педалей Stamp 1 V2 является их широкий захват благодаря съемным металлическим штифтам. Педали также бывают маленького и большого размера, подходящие для райдеров с ногами от EU35 до EU49.

Педали Stamp 109 V109 размером 1x2 мм в самых больших точках имеют симметричную платформу с небольшой вогнутостью по внешнему краю. Педали вращаются на кованом шпинделе из хромомолибденовой стали и оснащены двумя втулками IGUS для плавной работы.

Благодаря 10 съемным штифтам с каждой стороны, выступающим на 5 мм из корпуса педали, педали Stamp 1 V2 обеспечивают настраиваемое сцепление. Конические и скошенные края педалей помогают отражать удары и повышают долговечность.

Педали Stamp 1 V2 также полностью пригодны для обслуживания и ремонта, что упрощает обслуживание. Хотя у них нет отверстия для смазки, как у более дорогих Stamp 7, их по-прежнему легко обслуживать, что обеспечивает длительную работу.

На эти педали распространяется пятилетняя гарантия Crankbrothers, и они доступны в пяти различных цветах. Черный тестовый образец большого размера весит 350 г на пару, что делает их легкими, не жертвуя при этом долговечностью.

В целом, плоские педали Crankbrothers Stamp 1 V2 обеспечивают впечатляющее сцепление и стабильность по доступной цене. Независимо от того, новичок вы или опытный гонщик, эти педали станут отличным выбором для вашего горного велосипеда.

источники:

— Плоские педали Crankbrothers Stamp 1 V2

- Ассортимент марок Crankbrothers