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Акции Apple обычно падают после событий, связанных с запуском iPhone

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Акции Apple обычно падают после событий, связанных с запуском iPhone

Поскольку запуск iPhone 15 от Apple должен состояться во вторник, инвесторы ожидают, что это повлияет на акции компании. Исторически сложилось так, что акции Apple падали после ежегодных событий, таких как запуск iPhone.

Рыночный репортер Джаред Бликре из Yahoo Finance объясняет, что инвесторы часто «продают новости» после этих событий. В преддверии запуска акции Apple обычно демонстрируют минимальный рост, но затем переживают распродажу во время и после мероприятия.

Бликре подчеркивает недавнее падение акций Apple, в результате чего они оказались на территории перепроданности. Несмотря на это падение, акции упали всего примерно на 10% от своего рекордного максимума, что позволяет предположить, что серьезного падения не произойдет.

Оглядываясь на исторические данные с 2007 года, Бликре отмечает негативную сезонность акций Apple. В частности, сентябрь всегда был плохим месяцем для акций. Если бы инвестор вложил 1,000 долларов и потратил их только в сентябре с момента дебюта Apple в 1980 году, теперь у него было бы всего около 80 долларов, что соответствует убытку в 92%.

Хотя в прошлом октябрь приносил Apple положительную доходность, Бликре предостерегает от того, чтобы рассчитывать только на этот месяц для значительного увеличения стоимости акций. Он отмечает, что август, еще один исторически позитивный месяц, на самом деле оказался негативным для Apple в этом году. Снижение доходов может быть одним из факторов, способствующих отклонению от сезонности.

В целом, хотя на начальном этапе акции Apple могут вызвать некоторое волнение, когда Apple объявляет о своих новых продуктах, Бликре предполагает, что само это событие, как правило, представляет собой мероприятие, направленное на «продажу новостей». Тем не менее он подчеркивает, что это не катастрофическая ситуация.

источники:
– Репортер Yahoo Finance Markets Джаред Бликре

By Мамфо Брешиа

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