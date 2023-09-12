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Советы по дизайну цифровых вывесок для улучшения вашего контента

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Советы по дизайну цифровых вывесок для улучшения вашего контента

Цифровые вывески стали важным инструментом для компаний, стремящихся привлечь и увлечь свою аудиторию. Чтобы помочь вам создавать визуально потрясающий и впечатляющий контент, вот несколько главных советов по дизайну цифровых вывесок:

1. Улучшите свои визуальные эффекты с помощью цветных наложений и эффектов. Используйте цветные наложения и эффекты, чтобы добавить глубину и размерность визуальным элементам цифровых вывесок. Это превращает простой контент в привлекательные шедевры на ваших цифровых экранах.

2. Следуйте правилу 60-30-10: создайте визуально приятную композицию, сбалансировав доминирующие, второстепенные и акцентные цвета. Это правило обеспечивает ощущение гармонии и баланса на экранах цифровых вывесок.

3. Экспериментируйте со смешиванием цветов: создавайте динамичные дисплеи, смешивая и сопоставляя дополнительные оттенки и градиенты. Это добавляет визуальный интерес и делает ваш контент более привлекательным на цифровых экранах.

4. Используйте смелые цвета, чтобы выделиться. Привлеките внимание, используя яркие оттенки, соответствующие вашему бренду. Это поможет вашей цифровой вывеске выделиться из толпы и произвести неизгладимое впечатление на зрителей.

5. Внедрите цветовое кодирование для навигации. Упростите навигацию по экранам цифровых вывесок, организовав контент и категории с помощью разных цветов. Это улучшает пользовательский опыт и облегчает управление зрителями.

6. Установите визуальную иерархию. Эффективно направляйте внимание зрителей, используя размер, цвет и расположение, чтобы подчеркнуть важную информацию. Это гарантирует, что важные сообщения будут четко передаваться на ваших цифровых вывесках.

7. Адаптируйте элементы дизайна к вашей целевой аудитории. При создании контента для цифровых вывесок учитывайте предпочтения и демографию вашей целевой аудитории. Эта настройка помогает найти отклик у зрителей и повышает вовлеченность.

8. Используйте негативное пространство. Увеличьте визуальное воздействие и ясность, стратегически используя пустые области на цифровых вывесках. Это позволит вашему содержимому дышать и избежать беспорядка на экране.

9. Оптимизируйте контент для разных экранов. Обеспечьте удобство просмотра, оптимизировав контент цифровых вывесок для экранов различных размеров и разрешений. Это гарантирует, что ваш контент будет отлично выглядеть на любом экране.

10. Включите интерактивные элементы. Привлекайте аудиторию, добавляя интерактивные элементы, такие как сенсорные экраны, QR-коды или жесты. Это поощряет участие пользователей и создает незабываемые впечатления.

Следуя этим советам по дизайну цифровых вывесок, вы сможете создавать увлекательный и впечатляющий контент, который оставит неизгладимое впечатление на вашу аудиторию. Не забывайте поддерживать единообразие вашего бренда во всем контенте цифровых вывесок, чтобы обеспечить единый визуальный стиль.

источники:
– Дженнифер Гвоздек, Omnivex
– Digital Signage Today (исходная статья)

Примечание. URL-адреса удалены из источников.

By Мамфо Брешиа

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