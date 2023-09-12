Борьба с шумными соседями: что можно сделать по закону?

Проживание рядом с соседями, которые проводят капитальный ремонт своих хозяйственных построек, может быть разрушительным и вызвать проблемы со здоровьем у вашей семьи. Постоянный шум и беспокойство могут доставлять неудобства, особенно если у вас есть маленькие дети и вы пытаетесь насладиться хорошей погодой на улице.

Важно разрешить ситуацию, сохраняя при этом хорошие отношения с соседями. Один из законных вариантов, который у вас есть, — это полагаться на закон о неудобствах, который относится к любому действию или бездействию, которое необоснованно нарушает права другого человека, связанные с пользованием его собственностью. Суд проанализирует, является ли вмешательство существенным, и определит, чего разумно ожидать в отношениях между соседями.

При рассмотрении жалобы на неудобства учитываются местные условия. Уровень шума, который можно считать приемлемым в центре города, отличается от уровня шума в пригороде или сельской местности. К сожалению, не существует конкретного определения шума, который представляет собой неудобство, но Закон об Агентстве по охране окружающей среды 1992 года гласит, что шум становится неудобством, когда он «настолько громкий, настолько непрерывный, настолько повторяющийся, такой продолжительности или высоты или возникает в такое время». чтобы дать разумный повод для раздражения».

Продолжительность вмешательства также является фактором, учитываемым судами. Как правило, чем дольше длится вмешательство, тем больше вероятность того, что оно будет признано необоснованным. Записывая, когда возникает шум и как он на него повлиял, вы можете укрепить свою позицию.

Кроме того, вы можете проверить онлайн, получили ли ваши соседи разрешение на ремонт. Разрешение на строительство часто включает условия, касающиеся шума и времени строительства. Несанкционированные застройки, осуществляемые без разрешения на строительство, могут подлежать принудительным действиям со стороны органа планирования, например, требующему удаления или изменения конструкции.

Прежде чем предпринимать какие-либо юридические действия, рекомендуется обратиться к соседу и попытаться найти мирное решение. Четкое общение и понимание часто могут привести к удовлетворительному результату для обеих сторон.

Источник: Стивен Коппингер, адвокат Walsh & Partners, Адвокаты и уполномоченные по присяге, Корк.