Выпуск XDefiant от Ubisoft отложен из-за отказа в сертификации PlayStation и Xbox

Выход предстоящей игры Ubisoft, XDefiant, был отложен из-за проблем с сертификацией PlayStation и Xbox. Исполнительный продюсер игры Марк Рубин поделился с игроками новостями в своем блоге, объяснив, что Ubisoft представила игру на сертификацию в июле. Однако в середине августа XDefiant получил результат «Не пройден».

Рубин признал, что они недооценили требуемую работу по обеспечению соответствия, и заявил: «Если бы он был принят, мы смогли бы отправить товар в конце августа. Но этого не произошло, и поэтому последние три-четыре недели мы потратили на исправление этих проблем и подготовку еще одной заявки».

Хорошей новостью является то, что XDefiant будет повторно представлен первым сторонам менее чем через две недели, что предполагает возможный выпуск в середине-конце сентября. Тем не менее, Рубин также упомянул «вероятный сценарий», при котором игра может получить условный пропуск, в результате чего выйдет патч первого дня с окончательными исправлениями. Это перенесет дату релиза на начало/середину октября.

XDefiant, первоначально представленный в 2021 году как игра Tom Clancy, за последние месяцы уже прошел несколько бета-версий. Рубин объяснил, что причина, по которой Ubisoft не объявила точную дату выпуска, заключается в том, что они считают бета-тесты настоящими испытаниями, а не просто маркетинговыми мероприятиями. Цель — собрать ценные отзывы и обеспечить безупречный и приятный игровой процесс.

Рубин завершил сообщение в блоге, подчеркнув, что дата выпуска будет как можно скорее, поскольку они усердно работают над решением проблем соответствия и соблюдением необходимых стандартов, установленных PlayStation и Xbox.

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