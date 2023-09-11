CISA приказывает федеральным агентствам исправить уязвимость iMessage нулевого дня, нацеленную на iPhone

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) издало приказ федеральным агентствам исправить уязвимости безопасности, которые использовались в рамках цепочки эксплойтов iMessage с нулевым щелчком мыши. Эти уязвимости использовались для заражения iPhone шпионским ПО Pegasus, разработанным NSO Group. Это действие последовало за сообщением Citizen Lab о том, что полностью исправленные iPhone, принадлежащие организации гражданского общества в Вашингтоне, округ Колумбия, были скомпрометированы с помощью цепочки эксплойтов под названием BLASTPASS, в которой использовались вложения PassKit, содержащие вредоносные изображения.

Citizen Lab также предупредила клиентов Apple о необходимости немедленно применить экстренные обновления, выпущенные в четверг. Они также призвали лиц, которые могут быть подвержены целенаправленным атакам из-за своей личности или рода деятельности, включить режим блокировки.

Две уязвимости, известные как Image I/O и Wallet, отслеживаются как CVE-2023-41064 и CVE-2023-41061 соответственно. Apple признала сообщение об активной эксплуатации и с тех пор выпустила исправления для этих уязвимостей в последних версиях macOS Ventura, iOS, iPadOS и watchOS. Эти обновления устраняют проблемы с обработкой памяти и логикой, которые позволяли злоумышленникам выполнять произвольный код на устройствах, которые не были исправлены.

CISA включила эти две уязвимости безопасности в свой каталог известных эксплуатируемых уязвимостей, заявив, что они часто становятся объектами злонамеренных киберпреступников и представляют значительный риск для федерального предприятия. В результате Федеральные агентства гражданской исполнительной власти США (FCEB) обязаны исправить все уязвимости, перечисленные в каталоге, в течение определенного периода времени в соответствии с обязательной оперативной директивой (BOD 22-01), опубликованной в ноябре 2022 года. В свете этого обновления Федеральные агентства должны защитить уязвимые устройства iOS, iPadOS и macOS в своих сетях от CVE-2023-41064 и CVE-2023-41061 до 2 октября 2023 года.

Хотя директива в первую очередь распространяется на федеральные агентства США, CISA настоятельно рекомендует частным компаниям как можно скорее уделить приоритетное внимание исправлению этих уязвимостей. В этом году Apple активно устраняла уязвимости нулевого дня в своих операционных системах: с января 13 года было исправлено 2023 эксплойтов.

Определения:

– Эксплойт с нулевым щелчком мыши: тип кибератаки, при которой для использования уязвимости не требуется никакого взаимодействия с пользователем.

– iMessage: платформа обмена сообщениями, разработанная Apple для своих устройств.

– Шпионское ПО: вредоносное программное обеспечение, предназначенное для тайного сбора информации с целевого устройства или компьютера.

источники:

– СНГА

– Гражданская лаборатория