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CISA приказывает федеральным агентствам исправить уязвимость iMessage нулевого дня, нацеленную на iPhone

ByВики Ставропулу

сентябрь 11, 2023
CISA приказывает федеральным агентствам исправить уязвимость iMessage нулевого дня, нацеленную на iPhone

Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) издало приказ федеральным агентствам исправить уязвимости безопасности, которые использовались в рамках цепочки эксплойтов iMessage с нулевым щелчком мыши. Эти уязвимости использовались для заражения iPhone шпионским ПО Pegasus, разработанным NSO Group. Это действие последовало за сообщением Citizen Lab о том, что полностью исправленные iPhone, принадлежащие организации гражданского общества в Вашингтоне, округ Колумбия, были скомпрометированы с помощью цепочки эксплойтов под названием BLASTPASS, в которой использовались вложения PassKit, содержащие вредоносные изображения.

Citizen Lab также предупредила клиентов Apple о необходимости немедленно применить экстренные обновления, выпущенные в четверг. Они также призвали лиц, которые могут быть подвержены целенаправленным атакам из-за своей личности или рода деятельности, включить режим блокировки.

Две уязвимости, известные как Image I/O и Wallet, отслеживаются как CVE-2023-41064 и CVE-2023-41061 соответственно. Apple признала сообщение об активной эксплуатации и с тех пор выпустила исправления для этих уязвимостей в последних версиях macOS Ventura, iOS, iPadOS и watchOS. Эти обновления устраняют проблемы с обработкой памяти и логикой, которые позволяли злоумышленникам выполнять произвольный код на устройствах, которые не были исправлены.

CISA включила эти две уязвимости безопасности в свой каталог известных эксплуатируемых уязвимостей, заявив, что они часто становятся объектами злонамеренных киберпреступников и представляют значительный риск для федерального предприятия. В результате Федеральные агентства гражданской исполнительной власти США (FCEB) обязаны исправить все уязвимости, перечисленные в каталоге, в течение определенного периода времени в соответствии с обязательной оперативной директивой (BOD 22-01), опубликованной в ноябре 2022 года. В свете этого обновления Федеральные агентства должны защитить уязвимые устройства iOS, iPadOS и macOS в своих сетях от CVE-2023-41064 и CVE-2023-41061 до 2 октября 2023 года.

Хотя директива в первую очередь распространяется на федеральные агентства США, CISA настоятельно рекомендует частным компаниям как можно скорее уделить приоритетное внимание исправлению этих уязвимостей. В этом году Apple активно устраняла уязвимости нулевого дня в своих операционных системах: с января 13 года было исправлено 2023 эксплойтов.

Определения:
– Эксплойт с нулевым щелчком мыши: тип кибератаки, при которой для использования уязвимости не требуется никакого взаимодействия с пользователем.
– iMessage: платформа обмена сообщениями, разработанная Apple для своих устройств.
– Шпионское ПО: вредоносное программное обеспечение, предназначенное для тайного сбора информации с целевого устройства или компьютера.

источники:
– СНГА
– Гражданская лаборатория

By Вики Ставропулу

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