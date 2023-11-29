Новые изображения китайской космической станции Тяньгун демонстрируют потрясающие виды

Китайская миссия «Шэньчжоу-16» предоставила нам захватывающие изображения космической станции «Тяньгун», когда ее экипаж отправлялся обратно на Землю. Эти снимки, оснащенные камерой высокого разрешения, дают нам первое полное визуальное представление космической станции Тяньгун с момента ее прибытия на орбиту.

Перед отлетом команда «Шэньчжоу-16» передала контроль над космической станцией экипажу «Шэньчжоу-17», который недавно прибыл 26 октября. Командир Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао, три китайских астронавта, известные как тайконавты, поднялись на борт возвращающегося «Шэньчжоу-16». капсулу 30 октября и благополучно вернулись на Землю с низкой околоземной орбиты.

По пути домой команда оглянулась на свой временный дом и запечатлела впечатляющие виды лаборатории, парящей над нашей планетой. Эти захватывающие изображения дают представление о замечательном опыте жизни и работы в космосе.

Космическая станция Тяньгун, расположенная на высоте от 217 до 280 миль (от 340 до 450 километров) над поверхностью Земли, состоит из трех блоков. Первый блок, известный как «Тяньхэ», вышел на низкую околоземную орбиту в 2021 году. Второй и третий блоки, названные «Вэньтянь» и «Мэнтянь» соответственно, были запущены в 2022 и 2023 годах, завершив станцию ​​длиной 180 футов (55 метров). Космическая станция Тяньгун весом 77 тонн примерно на 20% меньше Международной космической станции.

С момента своего основания Тяньгун принимал сменяющиеся бригады тайконавтов, которые провели множество важных научных экспериментов. Эти эксперименты демонстрируют приверженность Китая продвижению космических исследований и исследований, по крайней мере, в течение следующего десятилетия.

Экипаж «Шэньчжоу-16», пятой команды, населявшей космическую станцию, продолжил наследие научных исследований, совершив выход в открытый космос, выращивая овощи и прочитав живую лекцию из космоса. Эти усилия демонстрируют замечательные возможности человека в условиях микрогравитации.

Заглядывая в будущее, Китай планирует еще больше расширить космическую станцию ​​Тяньгун. Во время 47-го Международного астронавтического конгресса Китайское пилотируемое космическое агентство (CMSA) объявило о своем намерении добавить три дополнительных модуля, в результате чего общее количество модулей достигло шести. Кроме того, CMSA планирует запустить космический телескоп класса «Хаббл» под названием «Сюньтянь», который будет находиться на орбите рядом с космической станцией. Это амбициозное предприятие позволит провести ремонт, дозаправку и модернизацию как телескопа, так и космической станции.

В целом, потрясающие изображения, сделанные миссией «Шэньчжоу-16», позволяют нам взглянуть на красоту и значение космической станции Тяньгун. Они напоминают нам о продолжающемся прогрессе в космической программе Китая и об интересных возможностях, которые ждут нас впереди.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое космическая станция Тяньгун? Космическая станция Тяньгун — китайская космическая лаборатория на низкой околоземной орбите, предназначенная для научных исследований и пилотируемых космических полетов. Что такое тайконавты? Тайконавты — космонавты китайской космической программы. Сколько времени экипаж «Шэньчжоу-16» провел на космической станции Тяньгун? Экипаж «Шэньчжоу-16» провел значительное время на космической станции Тяньгун, проводя эксперименты и различные мероприятия для своей миссии. Каковы будущие планы космической станции Тяньгун? Китайское пилотируемое космическое агентство намерено расширить космическую станцию ​​Тяньгун, добавив еще три модуля. Кроме того, они планируют запустить космический телескоп класса «Хаббл» под названием «Сюньтянь», который будет находиться на орбите рядом с космической станцией. Какие эксперименты проводились на космической станции Тяньгун? На космической станции Тяньгун был проведен широкий спектр научных экспериментов, исследующих различные аспекты физики, биологии и техники в условиях микрогравитации.