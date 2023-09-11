CDT обеспечивает цифровой доступ к библиографическим ссылкам на исследовательские отчеты

Центр демократии и технологий (CDT) объявил, что теперь будет предлагать цифровой доступ к библиографическим цитатам, связанным с его исследовательскими отчетами. Этот новый ресурс призван облегчить читателям доступ и ссылки на источники, используемые в работе CDT.

Предоставляя цифровой доступ к библиографическим файлам, CDT соответствует практике журналов и других исследовательских изданий, предлагающих эту функцию. Это шаг к цели обмена знаниями с общественностью и демонстрации приверженности прозрачности.

Все ранее опубликованные отчеты об исследованиях CDT, а также будущие отчеты будут включать в себя отдельные файлы в формате BibTeX (.bib) или RIS (.ris) для справочных материалов. Пользователи могут найти ссылки для скачивания этих файлов внизу каждой страницы отчета.

Импортируя файлы .bib или .ris в системы управления ссылками, пользователи могут легко получить доступ к коллекции ссылок и повторно использовать ее для дальнейших исследовательских целей. Программное обеспечение для управления ссылками предлагает различные инструменты для организации и создания ссылок на основе библиографических записей.

CDT признает, что его исследования выходят за рамки политических и исследовательских сообществ. Целью организации является поддержка интереса широкой общественности к традиционным исследовательским ресурсам, и этот новый ресурс является шагом в этом направлении.

Помимо цифрового доступа к библиографическим цитатам, CDT уже предоставляет четыре дополнительных ресурса, связанных с его исследованиями. Эти ресурсы доступны для всех, кто заинтересован в дальнейшем изучении этих тем.

По любым вопросам, касающимся использования этого ресурса или других вопросов, связанных с исследованиями, людям рекомендуется обращаться в CDT по электронной почте [email protected].

источники:

– Центр демократии и технологий (CDT)