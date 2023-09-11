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CAFC отменяет решения PTAB по делам Netflix и Apple

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
CAFC отменяет решения PTAB по делам Netflix и Apple

Апелляционный суд Федерального округа США (CAFC) вынес два прецедентных решения: об отмене и возвращении решений Патентного суда и апелляций (PTAB).

В первом случае, Netflix, Inc. против DivX, LLC, CAFC установил, что PTAB злоупотребил своим правом усмотрения, установив, что Netflix не удалось установить аналогичное искусство. В оспариваемом патенте заявлена ​​функция под названием «функциональность трюкового воспроизведения», которая позволяет выполнять быструю перемотку вперед, назад и пропуск сцен. Netflix утверждал, что эти утверждения были бы очевидны, учитывая ссылки на известный уровень техники, но DivX утверждал, что ссылки не были аналогами, поскольку они не затрагивали одну и ту же область деятельности.

CAFC не согласился с доводами PTAB, заявив, что Netflix достаточно аргументировало, что область применения как патента, так и ссылок на известный уровень техники была одинаковой. Суд подчеркнул, что нет необходимости использовать «волшебные слова» для определения сферы деятельности и что общего языка может быть достаточно. CAFC вернул дело в PTAB, чтобы определить, действительно ли известный уровень техники аналогичен рассматриваемому патенту.

Во втором деле, Apple, Inc. против Corephotonics, Ltd., CAFC отменил два окончательных письменных решения PTAB. Патент, о котором идет речь, касался создания «портретных фотографий». Стороны разошлись во мнениях относительно толкования искового термина, и PTAB в конечном итоге принял интерпретацию патентообладателя. Однако CAFC обнаружил, что такая интерпретация исключает некоторые варианты реализации, раскрытые в описании патента. Суд постановил, что предложенная Apple конструкция больше соответствует имеющимся доказательствам, и вернул дело в PTAB для дальнейшего разбирательства.

Оба случая подчеркивают важность надлежащего анализа аналогичных произведений искусства и правильного толкования условий претензии. Решения CAFC содержат рекомендации относительно стандартов, которые следует применять в этих областях, и разъясняют, что нет необходимости в «волшебных словах» при определении области деятельности.

By Мамфо Брешиа

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