Bun 1.0 поставляется как альтернатива Node.js и Deno

Выпуск Bun 1.0 знаменует собой волнующий момент для разработчиков, ищущих быструю альтернативу Node.js и Deno. Bun, разработанный как замена Node.js, обещает повышенную скорость и простоту использования. Во время прямой трансляции релиза команда Bun подчеркнула его впечатляющую производительность: запись файлов в три раза быстрее, чем Node.js, и чтение файлов с той же скоростью.

Bun, созданный Овеном, также представил набор инструментов Bun, причем среда выполнения Bun стала жемчужиной. Среда выполнения является обратно совместимой заменой Node.js и позволяет запускать файлы Typescript и TSX без каких-либо зависимостей. Одним из ключевых преимуществ Bun является его скорость: время запуска значительно сокращается по сравнению с npm. По словам Ашкона Партови, менеджера по продукту Oven, npm требуется около 150 миллисекунд, чтобы запустить сценарий на MacBook Pro, а Bun запускается всего за 30 миллисекунд, обеспечивая мгновенный запуск.

В сравнительных тестах Bun превзошел и Node.js, и Deno. В одном примере, запустив обработчик HTTP, который отображал серверную страницу с помощью React, Бун обрабатывал около 68,000 29,000 запросов в секунду по сравнению с 14,000 XNUMX и XNUMX XNUMX для Deno и Node.js соответственно. Другой тест показал, что Bun достиг большего количества запросов в секунду при одновременных соединениях, опередив Node.js и Deno.

Хотя скорость является существенным преимуществом Bun, разработчикам следует учитывать и другие факторы при выборе среды выполнения. Например, Deno отдает приоритет безопасности, позволяя разработчикам использовать пакеты сообщества, не беспокоясь о потенциальных системных рисках. Node.js, с другой стороны, в последнее время сосредоточился на повышении производительности и безопасности. Конкуренция между этими средами выполнения подчеркивает развивающуюся природу сред выполнения JavaScript.

Bun все еще находится в стадии разработки, и в настоящее время команда работает над запуском версии для Windows. Однако благодаря впечатляющей производительности и простоте использования Bun демонстрирует большой потенциал в качестве альтернативы Node.js и Deno.

источники:

– X (Twitter) – Джаред Самнер: https://twitter.com/sumner_jarred/status/1560056116295833615

– X (Twitter) – Ашкон Партови: https://twitter.com/ashconpartovi/status/1560577289605390336

– X (Twitter) – Шалини Тевари: https://twitter.com/shalinimtewari/status/1560735581553985030

– Джеймс Коник – Снки: https://snky.dev/posts/bun-a-new-js-runtime-vs-node-js-and-deno