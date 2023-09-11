Новый выпуск: Bun 1.0, среда выполнения JavaScript

Выпущена новая версия среды выполнения Bun JavaScript, включающая несколько улучшений и экспериментальную версию для Windows. Bun 1.0 призван повысить скорость выполнения и эффективность кода JavaScript.

Среда выполнения Bun JavaScript предоставляет разработчикам среду выполнения для выполнения кода JavaScript вне веб-браузера. Среда выполнения позволяет выполнять JavaScript на различных платформах, что позволяет разработчикам создавать настольные приложения, серверные приложения и многое другое.

Одним из основных улучшений Bun 1.0 является повышение производительности и стабильности. Среда выполнения была оптимизирована для более быстрого и надежного выполнения кода JavaScript, что привело к повышению производительности приложений и уменьшению задержек.

Помимо повышения производительности, Bun 1.0 представляет экспериментальную поддержку Windows. Это позволяет разработчикам запускать приложения JavaScript на платформе Windows, расширяя универсальность и применимость среды выполнения.

Bun 1.0 также включает в себя несколько исправлений ошибок и улучшений стабильности. Эти обновления устраняют проблемы, выявленные в предыдущих версиях, и обеспечивают более удобное использование среды выполнения для разработчиков.

Выпуск Bun 1.0 является важной вехой для сообщества разработчиков, поскольку он обеспечивает улучшенную среду выполнения JavaScript с экспериментальной поддержкой Windows. Теперь разработчики могут воспользоваться преимуществами повышенной производительности и расширенной совместимости платформ, предлагаемых Bun 1.0, что позволяет создавать более эффективные и универсальные приложения JavaScript.

источники:

– Выпущена среда исполнения Bun 1.0 JavaScript в комплекте с «экспериментальной» версией Windows • DEVCLASS