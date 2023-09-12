ВВС планируют внедрить облачное управление и управление в 2024 году

Исполнительный директор программы интеграции ВВС по командованию, контролю, связи и боевому управлению (C3BM) бриг. Генерал Люк Кропси изложил планы службы по предоставлению операторам облачной системы управления и контроля, а также другой цифровой инфраструктуры к 2024 году. Однако эти планы зависят от своевременного получения ВВС своего бюджета. Кропси заявил, что если бюджет будет отложен, прогресс в таких важных усилиях, как улучшение цифровой инфраструктуры для развертывания облачного управления и контроля, может быть затруднен.

C3BM был создан в прошлом году для управления усовершенствованной системой боевого управления (ABMS), которая представляет собой набор взаимосвязанных технологий и сетевых датчиков, обеспечивающих бесперебойную передачу данных по всему ведомству. ABMS — это вклад ВВС в инициативу Пентагона «Объединенное командование и контроль во всех областях» (JADC2), целью которой является соединение сетей, систем и датчиков из штаб-квартиры на поле боя.

Чтобы понять потребности оперативного управления и контроля, ВВС направили группу в Индо-Тихоокеанский регион для годичного исследования. Этот анализ послужил толчком к разработке вариантов использования ABMS. Команда ABMS также взаимодействует с командирами для выявления оперативных проблем, которые можно решить с помощью системы.

Важным компонентом ABMS является развертывание облачного решения для управления и контроля под названием CBC2. Кропси подчеркнул, что развертывание CBC2 является главным приоритетом, и существуют планы по установке этой технологии в трех нераскрытых местах в 2024 году. Однако успех CBC2 зависит от наличия цифровой инфраструктуры для эффективного подключения системы.

Кропси отметил, что сроки и график сверки, а также сложность интеграции различных элементов создают проблемы. Первоначально основное внимание уделяется развертыванию CBC2 в секторах ПВО, а затем на более крупных театрах военных действий, таких как Индо-Тихоокеанское командование или Европейское командование.

Если бюджет будет отложен после второго квартала 2024 финансового года, необходимо будет внести коррективы в другие утвержденные приоритеты. Однако Кропси подчеркнул, что текущий план размещения CBC2 должен остаться неизменным.

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