Monzo запускает функцию инвестиций, позволяющую пользователям инвестировать всего за 1 фунт стерлингов

Monzo, цифровой банк стоимостью 4.5 миллиарда долларов, представил новую функцию под названием «Инвестиции», которая позволяет своим клиентам инвестировать в фонды, выбранные гигантом по управлению активами BlackRock. Это знаменует собой первый выход Monzo на инвестиционный рынок и является частью усилий компании по расширению своих финансовых услуг и получению дополнительных потоков доходов.

Функция «Инвестиции» позволит пользователям начать инвестировать всего с 1 фунт стерлингов, что позволит Monzo конкурировать с авторитетными банками, такими как Chase, и более молодыми стартапами, такими как Chip, Moneybox и Plum. Процесс подачи заявки прост: соответствующие критериям пользователи присоединяются к списку ожидания для доступа к продукту, а затем им предлагается создать инвестиционный пакет.

Monzo предлагает три фонда под управлением BlackRock: Careful, Balanced и Adventurous. Осторожный фонд имеет низкий риск и низкую доходность, Сбалансированный фонд имеет средний риск и вознаграждение, а Приключенческий фонд предполагает вложения с более высоким риском и большей потенциальной доходностью.

Генеральный директор ТС Анил заявил, что Monzo решила ввести инвестиционную функцию, чтобы решить проблему нехватки знаний и барьеров доступности, с которыми сталкиваются британцы, когда дело доходит до инвестирования. Исследование, проведенное по заказу Monzo, показало, что 69% населения Великобритании не знают, куда обратиться за доступным и удобным инвестиционным продуктом, а 60% взрослых были бы более склонны инвестировать, если бы минимальная сумма инвестиций была низкой.

Функция «Инвестиции» появится в разделе «Сбережения и инвестиции» на главном экране Monzo и в ближайшие недели будет постепенно доступна всем имеющим на это право клиентам. Однако клиенты, испытывающие финансовые затруднения или задерживающие погашение долга, не смогут открыть новые инвестиции. Пользователи также будут иметь возможность вносить изменения, отменять или отзывать свои инвестиции в любое время.

В настоящее время Monzo имеет более 8 миллионов клиентов в Великобритании и стремится выйти на новые области финансовых услуг для достижения годовой прибыльности. Компания отчиталась о первых двух месяцах прибыльности в 2023 году.

Функция «Инвестиции» будет включать фиксированную комиссию в размере 0.59% в месяц, состоящую из комиссии фонда в размере 0.14% и комиссии платформы в размере 0.45%.

Хотя Monzo — не первый необанк в Великобритании, предлагающий инвестиционные функции, конкуренты, такие как Starling Bank и Zopa, пока не предоставляют таких возможностей. Однако несколько финтех-платформ, таких как Revolut и Freetrade, уже предлагают возможности торговли акциями. Генеральный директор Monzo Т.С. Анил отверг утверждения о том, что банк опоздал с инвестиционной вечеринкой.

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Источник: CNBC