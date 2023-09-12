Новый iPhone 15: чего ожидать от мероприятия Apple Wonderlust

Apple собирается анонсировать свою последнюю линейку iPhone на мероприятии Wonderlust, которое пройдет в ее штаб-квартире в Кремниевой долине. Хотя о новых iPhone пока мало информации, ожидается, что компания сосредоточится на повышении производительности и внедрении универсального зарядного устройства. Переход на универсальное зарядное устройство соответствует закону Европейского Союза, который станет обязательным в Европе в следующем году.

Представление iPhone 15 происходит в то время, когда Apple сталкивается с проблемами на китайском рынке, где, согласно сообщениям, правительство запрещает государственным служащим использовать ее телефоны. Хотя это может оказать минимальное влияние на продажи, это подчеркивает обеспокоенность по поводу зависимости Apple от Китая в производстве на фоне растущей дипломатической напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

В последние кварталы Apple столкнулась со снижением продаж iPhone из-за более высоких цен, что привело к тому, что покупатели отложили переход на более новые модели. Чтобы решить эту проблему, ходят слухи, что Apple применит универсальный порт USB-C для зарядки и передачи данных, заменив разъемы Lightning. Это изменение соответствует закону ЕС, который требует, чтобы USB-C был стандартным зарядным устройством для всех новых смартфонов, планшетов и камер, начиная с конца 2024 года.

Политики Европейского Союза утверждают, что это правило упростит жизнь европейцев, сократит электронные отходы и снизит затраты для потребителей. Apple уже использует порты для зарядки USB-C на своих iPad и ноутбуках, но сопротивляется переходу на iPhone, ссылаясь на опасения по поводу подавления инноваций и угрозы безопасности. Тем не менее, переход на USB-C сейчас рассматривается как неизбежный.

Ожидается, что помимо замены зарядного устройства Apple внесет улучшения в камеры и чипы iPhone, а также потенциально увеличит цены на свои модели Pro. Успех iPhone 15 будет иметь решающее значение для производительности Apple в следующем году, поскольку компания стремится восстановить темпы роста после нескольких неудачных кварталов.

Несмотря на опасения по поводу китайских ограничений на iPhone, руководители Apple отметили рост продаж на китайском рынке в период общего спада. По оценкам аналитиков, потенциальный запрет затронет часть продаж iPhone в Китае. Тем не менее, очевидно, что Китай остается важным рынком для Apple, и любые негативные настроения со стороны китайского правительства вызывают беспокойство.

источники:

– AFP

– Технический аналитик Ави Грингарт

– Главный аналитик Insider Intelligence Йори Вурмсер

– Аналитик Wedbush Дэн Айвз