Потенциальная продажа Gearbox Entertainment сигнализирует о реструктуризации внутри Embracer Group

Gearbox Entertainment, известный разработчик и издатель игр, ответственный за такие популярные серии, как Borderlands, Remnant и Homeworld, вскоре может расстаться со своей материнской компанией Embracer Group. В сообщениях указывается, что Embracer Group рассматривает возможность продажи Gearbox Entertainment в рамках своего текущего плана реструктуризации.

В последние годы Embracer Group получила признание благодаря многочисленным приобретениям разработчиков, издателей и интеллектуальной собственности. Однако эта тенденция изменилась после неудачной сделки с финансируемой правительством Саудовской Аравии группой Savvy Games. В результате Embracer Group уволила разработчиков и закрыла студии, причем последним закрытием стала компания Volition, ответственная за создание знаменитой серии Saints Row.

Хотя Embracer Group официально не прокомментировала этот вопрос, внутреннее электронное письмо от директора по связям с общественностью Gearbox Дэна Хьюитта, полученное Bloomberg, подтверждает потенциальную продажу или восстановление Gearbox Entertainment в качестве независимой организации. Хьюитт заявляет, что «основной сценарий заключается в том, что Gearbox останется частью Embracer», но также отмечает, что рассматриваются и другие варианты. Судьба Gearbox Entertainment остается неопределенной, и в ближайшие недели, вероятно, возникнут спекуляции.

Несмотря на успех таких игр, как Borderlands 3 и Remnant II, намерение Embracer Group расстаться с Gearbox Entertainment указывает на сдвиг в стратегии роста компании. Ближайшие недели и месяцы будут иметь решающее значение для определения будущего Gearbox, компании, за которой нужно внимательно следить.

источники:

– «Gearbox Entertainment может быть выставлена ​​на продажу после реструктуризации материнской компании Embracer» – Reuters

– Внутреннее электронное письмо от директора по связям с общественностью Gearbox Дэна Хьюитта – Bloomberg