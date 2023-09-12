Банк Англии призывает к общенациональному обсуждению проблем конфиденциальности цифрового фунта

Назначенный заместитель управляющего Банка Англии (BoE) Сара Бриден призвала к «национальному разговору» для решения проблем общественности, связанных с последствиями для конфиденциальности цифровой версии фунта. Банк Англии и министерство финансов Великобритании изучают возможность введения цифрового фунта в ближайшем будущем. Однако критики утверждают, что цифровая валюта может позволить правительствам контролировать потребительские привычки людей и усложнить операции с наличными.

Бриден подчеркнул необходимость решения проблем конфиденциальности и содействия открытому диалогу по этой теме. Она подчеркнула, что цифровой фунт будет служить основой для всех цифровых транзакций, обеспечивая доверие к валюте. Однако она признала, что существуют проблемы с управлением конфиденциальностью и определением роли государства в отношении цифровой валюты.

Проблемы конфиденциальности, касающиеся возможности программирования, были также признаны Бриденом, который подчеркнул необходимость установления четкого законодательства и условий для решения этих проблем.

Бриден далее подчеркнул, что конфиденциальность также должна быть приоритетом при рассмотрении вопроса о цифровых валютах частного сектора. Она отметила, что одиннадцать стран уже внедрили цифровые версии своих валют, и Федеральная резервная система США также рассматривает такую ​​возможность.

Влияние на финансовую стабильность является еще одним ключевым фактором для Бридена. Ответы на публичные консультации по цифровому фунту будут опубликованы позднее в этом году, что позволит лучше понять различные аспекты предложения.

Стоит отметить, что Бриден отверг идею о том, что цифровая валюта устранит доступность наличных денег, как это предлагали критики.

Источники: Рейтер.

Определения:

– Цифровой фунт: цифровая версия британской валюты, фунта стерлингов.

– Банк Англии (BoE): Центральный банк Соединенного Королевства.

– Проблемы конфиденциальности: опасения по поводу защиты личной информации и прав человека на неприкосновенность частной жизни.

– Программируемость: способность писать код или инструкции для компьютера или цифровой системы для выполнения определенных функций или задач.

– Финансовая стабильность: состояние, при котором финансовая система, например банковская, способна противостоять потрясениям и поддерживать свою работу.

– Общественные консультации: процесс получения общественного мнения или отзывов по конкретной теме или предложению.

Источник: Reuters