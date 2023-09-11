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Еще одна уязвимость нулевого дня в iOS, использованная шпионским ПО Pegasus от NSO

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Еще одна уязвимость нулевого дня в iOS, использованная шпионским ПО Pegasus от NSO

Apple снова сталкивается с критикой по поводу уязвимости своего программного обеспечения, поскольку исследователи обнаружили еще одну ошибку нулевого дня в iMessage. Этот новый эксплойт позволяет доставить шпионское ПО Pegasus — коммерческое средство наблюдения, разработанное израильской компанией NSO Group. Исследователи Citizen Lab, обнаружившие уязвимость, сообщили, что Pegasus активно используется для нападения на правозащитников.

Pegasus способен устанавливаться на телефон пользователя, не требуя какого-либо взаимодействия с пользователем или перехода по ссылке. После установки он предоставляет хакеру полный доступ к телефону, включая его содержимое, камеры и микрофон. Группа NSO утверждает, что продает свое шпионское ПО государственным организациям только с одобрения правительства Израиля, и отрицает обвинения в преследовании правозащитников.

Apple выпустила обновление безопасности iOS 16.6.1, призывая пользователей немедленно обновить свои устройства. Обновление включает исправления для двух уязвимостей нулевого дня, которые были использованы против члена организации гражданского общества в Вашингтоне, округ Колумбия. Уязвимости были обнаружены в ходе расследования первоначального эксплойта. Включенный Apple режим блокировки, предназначенный для улучшения функций безопасности и блокировки целевых атак, предотвратил бы эти конкретные эксплойты.

Цепочка эксплойтов, известная как BLASTPASS, включала отправку жертве вложений PassKit, содержащих вредоносные изображения, из учетной записи iMessage злоумышленника. Apple выпустила два CVE, связанных с этой цепочкой эксплойтов: CVE-2023-41064 и CVE-2023-41061. Эти уязвимости позволяют злоумышленникам выполнять произвольный код.

Несмотря на усилия Apple по исправлению уязвимостей нулевого дня, скептики утверждают, что программное обеспечение компании, особенно iMessage, продолжает сталкиваться с проблемами безопасности. В 13 году Apple устранила в общей сложности 2023 нулевых дней, включая проблемы с переполнением буфера и проверкой. Интеграция iMessages, текстовых SMS-сообщений и электронной почты усложнила логику и поведение платформы, что привело к путанице и потенциальным уязвимостям.

Недавнее обнаружение эксплойта нулевого дня и использование шпионского ПО Pegasus для нападения на правозащитников подчеркивают необходимость постоянной бдительности при устранении уязвимостей программного обеспечения. Быстрая реакция Apple в расследовании и исправлении этих уязвимостей заслуживает похвалы, но она также подчеркивает тот факт, что сложнейшие эксплойты и шпионское ПО продолжают представлять опасность для гражданского общества.

источники:
– [Источник 1 – Apple выпускает крупное обновление безопасности]
– [Источник 2 – Apple исправляет ошибки нулевого дня]
– [Источник 3 – Zero-Click, эксплойт нулевого дня, зафиксированный в дикой природе]

By Роберт Эндрю

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