Повышение качества обслуживания игроков с помощью кодов активации BGMI

Популярная игра Battlegrounds Mobile India (BGMI) набирает обороты после удаления PUBG Mobile с индийского рынка. Одной из особенностей, отличающих BGMI, является наличие ежедневных сертификатов погашения BGMI, которые можно обменять на различные внутриигровые награды.
Коды активации BGMI — это благо для игроков с ограниченным бюджетом. Обменяв эти сертификаты, игроки могут получить внутриигровую валюту, известную как «Неизвестные деньги» (UC), а также эмоции, предметы и улучшения для оружия и транспортных средств. Самое приятное то, что для получения UC больше не нужны новые коды активации, что упрощает доступ к этим ценным наградам геймерам с ограниченным бюджетом.
На 12 сентября 2023 г. предлагаются следующие коды активации BGMI:
– BTOQZHZ8CQ
– TQIZBZ76F
— 5ФГ10Д33
– GPHZDBTFZM24U
– КАРЗБЗЫТР
– JJCZCDZJ9U
– УКУЗБЗГВФ
– ТИФЗБХЗК4А
– РНУЗБЗ9QQ
– PGHZDBTFZ95U
– Р89ФПЛМ9С
– БМТЦЗБЗМФС
— 5ФГ10Д33
— TQIZBz76F
– БМТФЗБЗКНК
– SD14G84FCC
– РНУЗБЗ9QQ
Если вы новичок в использовании кодов BGMI, вот пошаговое руководство:
1. Посетите специальную страницу возмещения расходов BGMI.
2. Подтвердите статус своей учетной записи BGMI.
3. Точно введите промокод в соответствующее поле.
4. Выберите «Погасить» из доступных вариантов.
5. Проверьте свой игровой инвентарь, чтобы получить доступ к погашенным предметам.
Эти коды активации открывают различные награды, включая улучшения для огнестрельного оружия и транспортных средств, а также ряд внутриигровых предметов. Погружение в увлекательный мир BGMI теперь стало еще более захватывающим благодаря кодам от 12 сентября 2023 года.
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