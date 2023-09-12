Повышение качества обслуживания игроков с помощью кодов активации BGMI

Популярная игра Battlegrounds Mobile India (BGMI) набирает обороты после удаления PUBG Mobile с индийского рынка. Одной из особенностей, отличающих BGMI, является наличие ежедневных сертификатов погашения BGMI, которые можно обменять на различные внутриигровые награды.

Коды активации BGMI — это благо для игроков с ограниченным бюджетом. Обменяв эти сертификаты, игроки могут получить внутриигровую валюту, известную как «Неизвестные деньги» (UC), а также эмоции, предметы и улучшения для оружия и транспортных средств. Самое приятное то, что для получения UC больше не нужны новые коды активации, что упрощает доступ к этим ценным наградам геймерам с ограниченным бюджетом.

На 12 сентября 2023 г. предлагаются следующие коды активации BGMI:

– BTOQZHZ8CQ

– TQIZBZ76F

— 5ФГ10Д33

– GPHZDBTFZM24U

– КАРЗБЗЫТР

– JJCZCDZJ9U

– УКУЗБЗГВФ

– ТИФЗБХЗК4А

– РНУЗБЗ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– Р89ФПЛМ9С

– БМТЦЗБЗМФС

— 5ФГ10Д33

— TQIZBz76F

– БМТФЗБЗКНК

– SD14G84FCC

– РНУЗБЗ9QQ

Если вы новичок в использовании кодов BGMI, вот пошаговое руководство:

1. Посетите специальную страницу возмещения расходов BGMI.

2. Подтвердите статус своей учетной записи BGMI.

3. Точно введите промокод в соответствующее поле.

4. Выберите «Погасить» из доступных вариантов.

5. Проверьте свой игровой инвентарь, чтобы получить доступ к погашенным предметам.

Эти коды активации открывают различные награды, включая улучшения для огнестрельного оружия и транспортных средств, а также ряд внутриигровых предметов. Погружение в увлекательный мир BGMI теперь стало еще более захватывающим благодаря кодам от 12 сентября 2023 года.

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