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Сравнение 5G-смартфонов: Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G и OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

ByРоберт Эндрю

сентябрь 12, 2023
Сравнение 5G-смартфонов: Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G и OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G и OnePlus Nord CE 3 Lite 5G — три популярных варианта на рынке смартфонов 5G. Давайте подробнее рассмотрим их особенности и характеристики.

Реалме 10 Про 5G

Realme 10 Pro 5G, доступный на Amazon по цене 19,060 6.72 фунтов стерлингов, оснащен 120-дюймовым ЖК-экраном Full HD+ с частотой обновления 695 Гц. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 и имеет 128 ГБ оперативной памяти и 108 ГБ встроенной памяти. Смартфон оснащен двойной камерой с основной камерой на 2 МП и портретной камерой на 16 МП. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 5,000 Мп. Устройство питается от аккумулятора емкостью 33 мАч и поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 5 Вт. Варианты подключения включают 6G, Wi-Fi 5.2, Bluetooth XNUMX и GPS.

Поко Х5 5G

Poco X5 5G по цене 18,299 695 фунтов стерлингов оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 6.67. Он оснащен 120-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 8 Гц. Телефон оснащен до 256 ГБ оперативной памяти и до 48 ГБ встроенной памяти. Он оснащен тройной камерой с основной камерой на 8 МП, сверхширокоугольным сенсором на 2 МП и макросенсором на 13 МП. Фронтальная камера — 5,000 Мп. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 33 мАч с быстрой зарядкой мощностью 53 Вт. Он также включает в себя боковой датчик отпечатков пальцев и имеет степень защиты IPXNUMX.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G стоит 19,999 6.72 фунтов стерлингов и оснащен 120-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 695 Гц. Он оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 и предлагает до 256 ГБ оперативной памяти и до 13 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает под управлением OxygenOS 13 на базе Android 108 и оснащен тройной задней камерой: основной камерой на 2 Мп, макрообъективом на 2 Мп и камерой глубины на 16 Мп. Фронтальная камера — 5,000 МП. Он оснащен аккумулятором емкостью 67 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 3.5 Вт. Кроме того, он включает в себя порт Type-C и разъем для наушников XNUMX мм.

В целом, эти смартфоны предлагают ряд функций для пользователей, заинтересованных в преимуществах подключения 5G. Будь то Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G или OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, у пользователей есть несколько вариантов выбора в зависимости от их конкретных требований и бюджета.

Источники: Realme, Poco, OnePlus.

By Роберт Эндрю

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