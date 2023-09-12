За стеклом: тренировочный лагерь «Лос-Анджелес Кингз» – взгляд изнутри на предсезонку НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и сеть НХЛ объявили о своем партнерстве с «Лос-Анджелес Кингз» в рамках четвертого сезона их предсезонного документального сериала с полным доступом «За стеклом». Этот сериал из трёх частей, созданный NHL Network совместно с NHL Productions, позволит взглянуть за кулисы на интенсивность, драму и соревнование предсезонной подготовки НХЛ через призму двукратных обладателей Кубка Стэнли «Кингз».

В предстоящем сезоне «За стеклом» «Кингз» отправятся в Южное полушарие, где они сыграют против «Аризоны Койотс» в Мельбурне, Австралия, в рамках Глобальной серии НХЛ 2023 года. Это будут первые игры НХЛ, сыгранные в Австралии, что добавит азарта этой серии. Игроки будут подключены к микрофону и показаны за пределами катка, предлагая болельщикам беспрецедентный контент, пока они соревнуются за место в составе и готовятся к открытию регулярного сезона.

После двух последовательных выходов в плей-офф Кубка Стэнли «Кингз» повысили ожидания от организации. «За стеклом» сосредоточится на вице-президенте и генеральном менеджере команды Робе Блейке и главном тренере Тодде Маклеллане, которые будут руководить командой на протяжении всего тренировочного сбора и формировать видение постоянного претендента на Кубок Стэнли. В сериале также будут представлены ключевые игроки, такие как недавно приобретенный центровой Пьер-Люк Дюбуа, восходящие звезды Адриан Кемпе и Кевин Фиала, а также ветераны основного состава Анз Копитар и Дрю Даути. Президент команды Люк Робитайл расскажет уникальную информацию о том, что значит быть королем.

Премьера фильма «За стеклом» состоялась в 2018 году, предлагая болельщикам беспрецедентный взгляд на предсезонную подготовку НХЛ глазами «Нью-Джерси Девилз». С тех пор в сериале участвовали «Филадельфия Флайерз» и «Нэшвилл Предаторз». В этом году ставки повысятся благодаря международной поездке в Мельбурн, Австралия.

Поклонники могут ожидать увидеть эксклюзивный бонусный контент и клипы из каждого эпизода «За стеклом», которые будут опубликованы на цифровых платформах и в социальных сетях с использованием хэштега #BehindTheGlass. Кроме того, каждый эпизод будет доступен на платформе НХЛ YouTube, что предоставит болельщикам больше возможностей для просмотра сериала.

За стеклом: тренировочный лагерь «Лос-Анджелес Кингз» обещает приблизить болельщиков к игре и предоставить уникальный и невиданный ранее взгляд на команду и предсезонную подготовку. Благодаря беспрецедентному доступу этот документальный сериал наверняка заинтересует фанатов в предвкушении предстоящего сезона НХЛ.

источники:

- Пресс-релиз НХЛ: За стеклом: новые звезды НХЛ в документальном сериале (2021 г.)

– Официальный сайт НХЛ