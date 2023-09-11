Barry Callebaut инвестирует 500 миллионов швейцарских франков в инновации для клиентов, устойчивое развитие и цифровое развитие

Barry Callebaut, ведущая компания в индустрии какао и шоколада, инвестирует значительные средства в размере 500 миллионов швейцарских франков. Инвестиции будут сосредоточены на предоставлении инноваций для клиентов, инициативах в области устойчивого развития и цифровом развитии. Стратегический обзор, известный как BC Next Level, направлен на экономию бизнеса примерно 250 миллионов швейцарских франков в год за счет улучшения глобальных операций.

Программа направлена ​​на формирование направления деятельности компании на следующее десятилетие, приближая ее к рынкам и клиентам, а также способствуя простоте и цифровизации ее практики. Будет внедрена новая структура управления с новыми глобальными обязанностями в области финансов, человеческих ресурсов и технологий. Кроме того, компания планирует создать организацию по снабжению и развитию клиентов.

Чтобы поддержать эти изменения, исполнительный комитет будет сокращен с девяти до шести членов. В состав комитета вошли Питер Ваннесте в качестве финансового директора, Ютта Суханек в качестве директора по персоналу и разнообразию и доктор Клеменс Верле в качестве директора по поставкам и развитию клиентов.

В рамках реорганизации Джо Тис, нынешний главный операционный директор, возьмет на себя новую роль президента по операционной стратегии и инновациям, подчиняясь Клеменсу Верле. Бен Де Шрайвер, нынешний финансовый директор, перейдет на коммерческую должность регионального президента североамериканского подразделения. Вамси Мохан Тати станет региональным президентом региона Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

В свете этих изменений некоторые руководители, в том числе Стив Вулли, Маша Вис-Мертенс и Рогир ван Слигтер, решили искать возможности за пределами компании.

Барри Каллебо предоставит полную стратегическую информацию и более подробную информацию о BC Next Level 1 ноября 2023 года. Обновление будет представлено на гибридном мероприятии в Лондоне.

Генеральный директор Питер Фельд выразил миссию компании быть сердцем и двигателем индустрии какао и шоколада. Он подчеркнул необходимость стратегически инвестировать в будущее компании, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов на более экологичные и инновационные продукты. Фельд подчеркнул важность приближения процесса принятия решений к рынкам и клиентам, а также простоты и цифровизации для стимулирования инноваций и устойчивого развития.

Патрик Де Мезенейр, председатель совета директоров Barry Callebaut, выразил поддержку инвестициям компании. Он считает, что BC Next Level сделает Barry Callebaut более ориентированным на клиента, гибким и эффективным, обеспечивая долгосрочный успех для всех заинтересованных сторон.

Благодаря этому значительному инвестиционному и стратегическому обзору Barry Callebaut стремится укрепить свои позиции лидера в отрасли и продолжать приносить пользу своим клиентам и заинтересованным сторонам.

источники:

– Нил Барстон и Барри Каллебо представляют инвестиционную программу стоимостью 500 млн швейцарских франков в сфере инноваций для клиентов, устойчивого развития и цифрового развития кондитерского производства.