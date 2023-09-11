Дата выхода Barbie Digital: где смотреть и когда ожидать потоковой передачи на Max

После огромного успеха в прокате долгожданный фильм о Барби наконец-то доступен для скачивания в цифровом формате. Компания Warner Bros. решила выпустить Барби на премиальных платформах видео по запросу менее чем через два месяца после ее выхода в кинотеатрах. Тем не менее, фильм по-прежнему будет показываться в кинотеатрах, включая недельный релиз в формате IMAX 22 сентября.

Что касается вариантов потоковой передачи, начиная со вторника, 12 сентября, Барби можно будет купить и взять напрокат в цифровом виде на таких платформах, как Amazon Prime, Google Play, Apple TV и Vudu, среди других. Цена может отличаться в зависимости от платформы, но Amazon Prime предлагает фильм для предварительного заказа по цене 29.99 долларов США за покупку и 24.99 долларов США за аренду за 48-часовой период просмотра.

Цифровой выпуск Barbie включает более 30 минут бонусного контента, в том числе такие короткометражки, как «Добро пожаловать в страну Барби», «Становление Барби», «Игра в переодевание», «Музыкальный макияж», «Вечеринка всех звезд Барби» и «Вечеринка всех звезд Барби». Это странный мир». Однако конкретной даты выпуска DVD или Blu-Ray Барби пока нет.

Поскольку «Барби» — это фильм Warner Bros., ожидается, что он будет доступен для потоковой передачи на Max, потоковом сервисе, принадлежащем Warner Bros., до конца года. Предыдущие театральные релизы Warner Bros. следовали схеме: они выпускались в виде премиального видео по запросу, а затем через определенный период времени становились доступными на Max. Например, «Флэш» был выпущен на PVOD через пять недель после его театрального релиза и начал транслироваться на Max через пять недель после PVOD.

Учитывая финансовый успех и ожидания Барби, вполне вероятно, что студия будет ждать дольше, чтобы выпустить ее для Макса. Следуя той же схеме, что и «Флэш», Барби может появиться в «Максе» примерно через девять недель после его театрального выхода. Предположительно, Барби может появиться в потоковом режиме на Max примерно в середине-конце ноября 2023 года. Однако важно отметить, что официальная дата выпуска Barbie Max пока не объявлена.

Если вам не терпится посмотреть фильм о Барби, вы можете купить или взять его напрокат онлайн, начиная с завтрашнего дня. Наслаждайтесь цифровым релизом и следите за обновлениями о доступности потоковой передачи Барби на Max.

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