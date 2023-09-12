Baldur's Gate 3: Последствия потери камня Пустоты

Baldur's Gate 3 привлекла внимание игроков впечатляющим исполнением систем Dungeons & Dragons и свободой, которую она предоставляет для ролевой игры. Однако игра без колебаний предупредит вас, если вы собираетесь сделать что-то глупое, прежде чем позволить вам продолжить и столкнуться с последствиями.

В третьем акте игры игрокам предстоит найти оставшиеся Камни Пустоты для выполнения основного квеста «Противостоять Старшему мозгу». Эти камни Пустоты имеют решающее значение для сюжетной линии, и их нельзя выбрасывать. Чтобы игроки не могли их выбросить, в игре запрещено бросать сами Камни Пустоты. Однако нет запрета на помещение Netherstone в контейнер, и здесь все становится интереснее.

BOB_BestOfBugs, находчивый игрок, решил проверить возможности игры, бросив контейнер с Netherstone в пропасть. Персонаж-Император предупреждает игрока о важности камня и приказывает ему вернуть его. Однако, как только контейнер выбрасывается, Император оплакивает действия игрока, заявляя, что без всех трех камней его шансы на доминирование над мозгом сведены на нет.

Как следствие, игроки видят кат-сцену, в которой Абсолют превращает игрока и его группу в пожирателей разума, после чего появляется экран «Игра окончена». Этот плохой финал может сработать в разные моменты игры, в том числе во время нарушенного длительного отдыха во втором акте.

Стоит отметить, что хотя игра и отговаривает игроков идти против своих мотивов, она не мешает им делать это полностью. Вместо этого он позволяет игрокам экспериментировать и наблюдать за последствиями своих действий, а персонажи напоминают им: «Я вам так говорил».

Baldur's Gate 3 продолжает впечатлять своим вниманием к деталям и тем, как учитывается выбор игрока. Видео BOB_BestOfBugs, демонстрирующее последствия потери Netherstone, дает интересное исследование игровой механики. Так что, если вы планируете подобные трюки, обязательно сохранитесь заранее, иначе вы можете столкнуться с ужасными последствиями.

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