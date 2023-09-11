Бактерии E. Coli созданы для выработки электроэнергии из сточных вод

Исследователи из EPFL, государственного исследовательского университета в Швейцарии, успешно разработали бактерии E. coli для производства электроэнергии при переработке органических отходов. Профессор Ардемис Богосян, ведущий исследователь, считает, что этот метод может обеспечить устойчивое решение как для переработки отходов, так и для производства энергии.

В отличие от других экзотических микробов, которые естественным образом производят электричество, E. coli имеет то преимущество, что может расти в широком диапазоне источников, что позволяет ей генерировать электричество в различных средах. Улучшив способность E. coli осуществлять внеклеточный перенос электронов (EET), исследователи эффективно создали «электрические микробы», способные производить электричество, метаболизируя различные типы органических субстратов.

Команда протестировала модифицированную кишечную палочку в различных средах, включая сточные воды, собранные на пивоварне. В то время как другие электрические микробы боролись за выживание, инженерная кишечная палочка процветала, демонстрируя свой потенциал для крупномасштабной переработки отходов и производства энергии. Профессор Богосян описал это как «удар двух зайцев одним выстрелом», поскольку при переработке органических отходов вырабатывается электричество.

Значение этого исследования выходит за рамки переработки отходов. Сконструированную кишечную палочку также можно использовать в микробных топливных элементах, электросинтезе и биосенсорстве. Его генетическая гибкость позволяет ему адаптироваться к конкретной среде и сырью, что делает его универсальным инструментом для развития устойчивых технологий.

Ведущий автор Мохаммед Мухиб выразил восторг по поводу будущего применения сконструированных биоэлектрических бактерий, заявив, что они раздвигают границы реального применения. Ожидается, что дальнейшие исследования в этой области приведут к расширению масштабов этой технологии.

источники:

– EPFL (Швейцарский федеральный технологический институт в Лозанне)

– АКТУ ЭПФЛ